16 Июля 2022 12:54

Насколько юридически обосновано отчуждение имущества для госнужд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве юстиции РК разъяснили правомерность отчуждения имущества казахстанцев для госнужд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при условии равноценного его возмещения (пункт 3 статьи 26 Конституции)», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос Казинформа.

Данные положения содержатся в Конституции, Гражданском кодексе и других законодательных актах.

«В свою очередь, предложенное Главой государства положение о собственности народа на землю, является важным шагом, направленным на усиление защиты фундаментальных и конституционных прав народа Казахстана и ни в коей мере не затрагивает институт частной собственности. Одновременно с этим отмечаем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 60 Закона данное разъяснение не имеет обязательной юридической силы и носит рекомендательный характер», - добавили в Минюсте.

Ранее сообщалось, что Конституционные поправки не затронут право частной собственности на землю.