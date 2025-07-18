Принц Гарри прошел по минному полю

Герцог Сассекский поехал в Анголу и прошел в бронежилете по действующему полю, чтобы привлечь внимание к благотворительной работе по очистке бывших зон боевых действий от взрывных устройств.

Принц Гарри поехал в Анголу вместе с Halo Trust, той же организацией, с которой работала принцесса Диана, когда ездила в южноафриканскую страну в 1997 году. Деятельность Дианы и фотографии, на которых она идет по минному полю, помогли мобилизовать поддержку договора о запрете наземных мин, ратифицированного позднее в том же году.

Мины по всей территории Анголы остались после 27-летней гражданской войны 1975–2002 годов. Согласно данным Halo Trust, с 2008 года от мин погибли или получили ранения не менее 60 000 человек. По данным организации, за 30 лет работы в Анголе было обнаружено и уничтожено более 120 000 мин и 100 000 других взрывных устройств, еще предстоит разминировать 1000 минных полей.

Ранее Принц Гарри и Меган Маркл, которые переехали жить в США, уволили ряд сотрудников в целях экономии.