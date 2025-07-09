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    22:45, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены сократить расходы

    Принц Гарри и Меган Маркл, которые переехали жить в США, уволили ряд сотрудников в целях экономии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены сократить расходы
    Фото: EPA-EFE/ FACUNDO ARRIZABALAGA

    Западные СМИ пишут, что таким образом пара вынуждена сократить расходы своего роскошного образа жизни. По их данным, герцог и герцогиня Сассекские разорвали отношения со своей пиар-командой. Этот шаг был предпринят после того, как несколько других сотрудников уволились, включая двух их внутренних представителей.

    Издание Page Six отмечает, что с момента переезда королевской четы в США в 2020 году до 25 сотрудников уволились либо сокращены, при этом некоторые увольнения пока не были обнародованы. 

    В то же время подходит к завершению их контракт с Netflix, сумма которого, по разным источникам, составляет от 20 до 100 млн долларов.

    — Это все та же старая история — они меняют персонал так же быстро, как обычные люди меняют туалетную бумагу. Молоко хранится дольше, чем их сотрудники, — рассказал Page Six королевский источник.

    Несмотря на успех документального сериала «Гарри и Меган» и шоу Меган «С любовью, Меган», другие проекты, такие как «Непокоренное сердце» и «Поло», не вызвали такого же интереса.

    При этом только на обеспечение безопасности звездной пары уходит около 2 млн долларов в год, а налоги на их особняк в Монтесито составляют почти 300 тысяч долларов.

    Американский телеканал Foxnews показал сюжет, в котором говорится, что спустя пять лет после отъезда из Великобритании герцог Сассекский потерял связь со многими друзьями, поскольку он изо всех сил пытается определить свою роль в Америке.

    — Те, кто его знает, говорят, что он тоскует по дому и чувствует себя не на своем месте в Калифорнии, — заявил эксперт по королевской семье. Его круг общения в Калифорнии еще больше сузился, заставив скучать по старым друзьям, которые избегают его навещать, а также по своим военным связям.

    О том, что принц Гарри, герцог Сассекский, не планирует возвращаться в Великобританию, читайте здесь.

    Теги:
    Великобритания Королевская семья
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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