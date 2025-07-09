Принц Гарри и Меган Маркл вынуждены сократить расходы

Западные СМИ пишут, что таким образом пара вынуждена сократить расходы своего роскошного образа жизни. По их данным, герцог и герцогиня Сассекские разорвали отношения со своей пиар-командой. Этот шаг был предпринят после того, как несколько других сотрудников уволились, включая двух их внутренних представителей.

Издание Page Six отмечает, что с момента переезда королевской четы в США в 2020 году до 25 сотрудников уволились либо сокращены, при этом некоторые увольнения пока не были обнародованы.

В то же время подходит к завершению их контракт с Netflix, сумма которого, по разным источникам, составляет от 20 до 100 млн долларов.

— Это все та же старая история — они меняют персонал так же быстро, как обычные люди меняют туалетную бумагу. Молоко хранится дольше, чем их сотрудники, — рассказал Page Six королевский источник.

Несмотря на успех документального сериала «Гарри и Меган» и шоу Меган «С любовью, Меган», другие проекты, такие как «Непокоренное сердце» и «Поло», не вызвали такого же интереса.

При этом только на обеспечение безопасности звездной пары уходит около 2 млн долларов в год, а налоги на их особняк в Монтесито составляют почти 300 тысяч долларов.

Американский телеканал Foxnews показал сюжет, в котором говорится, что спустя пять лет после отъезда из Великобритании герцог Сассекский потерял связь со многими друзьями, поскольку он изо всех сил пытается определить свою роль в Америке.

— Те, кто его знает, говорят, что он тоскует по дому и чувствует себя не на своем месте в Калифорнии, — заявил эксперт по королевской семье. Его круг общения в Калифорнии еще больше сузился, заставив скучать по старым друзьям, которые избегают его навещать, а также по своим военным связям.

О том, что принц Гарри, герцог Сассекский, не планирует возвращаться в Великобританию, читайте здесь.