При наводнении в Китае беспилотники спасают людей, а лесозаготовительная техника — свиней

После сильнейших ливней в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая беспилотники стали ключевым инструментом спасательных операций — они восстанавливают связь, доставляют грузы и снимают зоны бедствия в режиме реального времени, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

Из-за разрушенной инфраструктуры первыми в зону бедствия направили два беспилотника Wing Loong, которые выполнили трехчасовой перелет и начали работать в качестве воздушных базовых станций мобильной связи. Благодаря этому связь была восстановлена — ею воспользовались более 8 000 раз.

Грузовые дроны оказались значительно эффективнее лодок: если спасательному судну требуется два-три часа на рейс до отдаленного населенного пункта, беспилотник доставляет около 100 кг груза всего за три-четыре минуты. Только за четыре часа в среду организация Ramunion выполнила 35 вылетов, доставив четыре тонны продуктов, воды и медикаментов в три отрезанных от внешнего мира поселка. В отдельных случаях дроны применялись непосредственно для эвакуации людей.

As heavy rainfall hit Hengzhou, China’s Guangxi Province, on July 6, rescue teams used drones to evacuate residents stranded by flooding, which is a good example of how technology can support emergency response during extreme weather.#China #rescue #flooding #drones pic.twitter.com/9qx8vXe1id — CGTN Europe (@CGTNEurope) July 7, 2026

Во вторник в зону бедствия прибыли более 300 пилотов-добровольцев с сельскохозяйственными беспилотниками, которые бесплатно доставляли помощь пострадавшим.

Беспилотники дополняют масштабную наземную операцию: в ликвидации последствий стихии задействованы более 8 300 спасателей, свыше 1 700 единиц техники и около 5 700 лодок. Центральные власти выделили 160 млн юаней (около 23,5 млн долларов) на аварийно-спасательные и восстановительные работы.

CGTN сообщает о необычном эпизоде спасательной операции — использовании лесозаготовительной техники для спасения свиней, унесенных паводком. Животных, чьих хозяев установить не удастся, планируется передать пострадавшим в качестве гуманитарной помощи.

Video: Villagers rescue floating pigs with machinery amid floods in Guangxi pic.twitter.com/4eULNpINg9 — CGTN (@CGTNOfficial) July 9, 2026

Напомним, на юге Китая в результате наводнений погибли 39 человек, , девять пропали без вести, десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Китай направил дополнительную помощь пострадавшему от наводнений Гуанси и выделил 50 млн юаней на ликвидацию последствий стихии в провинции Хубэй.