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    При наводнении в Китае беспилотники спасают людей, а лесозаготовительная техника — свиней

    После сильнейших ливней в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая беспилотники стали ключевым инструментом спасательных операций — они восстанавливают связь, доставляют грузы и снимают зоны бедствия в режиме реального времени, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    В Китае беспилотники спасают людей, а лесозаготовительная техника вылавливает из воды свиней
    Фото: Xinhua

    Из-за разрушенной инфраструктуры первыми в зону бедствия направили два беспилотника Wing Loong, которые выполнили трехчасовой перелет и начали работать в качестве воздушных базовых станций мобильной связи. Благодаря этому связь была восстановлена — ею воспользовались более 8 000 раз.

    Грузовые дроны оказались значительно эффективнее лодок: если спасательному судну требуется два-три часа на рейс до отдаленного населенного пункта, беспилотник доставляет около 100 кг груза всего за три-четыре минуты. Только за четыре часа в среду организация Ramunion выполнила 35 вылетов, доставив четыре тонны продуктов, воды и медикаментов в три отрезанных от внешнего мира поселка. В отдельных случаях дроны применялись непосредственно для эвакуации людей.

    Во вторник в зону бедствия прибыли более 300 пилотов-добровольцев с сельскохозяйственными беспилотниками, которые бесплатно доставляли помощь пострадавшим.

    Беспилотники дополняют масштабную наземную операцию: в ликвидации последствий стихии задействованы более 8 300 спасателей, свыше 1 700 единиц техники и около 5 700 лодок. Центральные власти выделили 160 млн юаней (около 23,5 млн долларов) на аварийно-спасательные и восстановительные работы.

    CGTN сообщает о необычном эпизоде спасательной операции — использовании лесозаготовительной техники для спасения свиней, унесенных паводком. Животных, чьих хозяев установить не удастся, планируется передать пострадавшим в качестве гуманитарной помощи.

    Напомним, на юге Китая в результате наводнений погибли 39 человек, , девять пропали без вести, десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Китай направил дополнительную помощь пострадавшему от наводнений Гуанси и выделил 50 млн юаней на ликвидацию последствий стихии в провинции Хубэй.

    Спасение животных Беспилотники Китай Наводнение Происшествия, ЧС В мире Животные Мировые новости Спасатели
    Сара Болат
    Сара Болат
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