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    Наводнения на юге Китая: 39 человек погибли, девять пропали без вести

    Жертвами наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая стали 39 человек, еще девять числятся пропавшими без вести, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Наводнения в Гуанси на юге Китая: 39 человек погибли, девять пропали без вести
    Фото: reuters

    Об этом сообщили в четверг местные власти.

    В число погибших внесены жертвы прорыва дамбы водохранилища на территории города Наньнин, административного центра ГЧАР, проинформировали на пресс-конференции, посвященной борьбе с наводнениями и ликвидации последствий разгула водной стихии.

    Напомним, на юге Китая в результате наводнений погибли четыре человека, десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Китай направил дополнительную помощь пострадавшему от наводнений Гуанси.

    Синьхуа Пропавшие Китай Наводнение Местные органы власти Происшествия Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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