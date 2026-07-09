Наводнения на юге Китая: 39 человек погибли, девять пропали без вести

Жертвами наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая стали 39 человек, еще девять числятся пропавшими без вести, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Об этом сообщили в четверг местные власти.

В число погибших внесены жертвы прорыва дамбы водохранилища на территории города Наньнин, административного центра ГЧАР, проинформировали на пресс-конференции, посвященной борьбе с наводнениями и ликвидации последствий разгула водной стихии.

Напомним, на юге Китая в результате наводнений погибли четыре человека, десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Китай направил дополнительную помощь пострадавшему от наводнений Гуанси.