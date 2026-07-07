Наводнения на юге Китая: десятки тысяч эвакуированы, есть погибшие

На юге Китая в результате наводнений погибли четыре человека, десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Власти Китая эвакуировали около 54 тыс. жителей города Хэнчжоу Гуанси-Чжуанского автономного района из-за масштабных наводнений, сообщает Центральное телевидение Китая.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли не менее четырех человек, еще восемь считаются пропавшими без вести. Всего в зоне подтопления оказались около 85 тыс. жителей. Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий наводнения и поисковые работы.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, муссонные дожди в Индии унесли жизни 13 человек.