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    Наводнения на юге Китая: десятки тысяч эвакуированы, есть погибшие

    На юге Китая в результате наводнений погибли четыре человека, десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Наводнения на юге Китая: десятки тысяч эвакуированы, есть погибшие
    Фото: Синьхуа

    Власти Китая эвакуировали около 54 тыс. жителей города Хэнчжоу Гуанси-Чжуанского автономного района из-за масштабных наводнений, сообщает Центральное телевидение Китая.

    По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли не менее четырех человек, еще восемь считаются пропавшими без вести. Всего в зоне подтопления оказались около 85 тыс. жителей. Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий наводнения и поисковые работы.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Напомним, муссонные дожди в Индии унесли жизни 13 человек.

    Пропавшие Китай Наводнение Местные органы власти ТАСС Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор