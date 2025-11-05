Приложение для уплаты налогов по упрощенке будет работать по новым правилам с 2026 года

Минфин опубликовал порядок применения мобильного приложения для тех, кто работает по специальному налоговому режиму. Соответствующий приказ подписал и.о министра финансов Ержан Биржанов 30 октбября.

Чтобы стать пользователем приложения, нужно скачать его, авторизоваться и выбрать вид деятельности и налоговый режим.

Через сервис можно будет поставить ИП на учет и прекратить деятельность — в том числе в упрощенном формате, без камерального контроля.

— Для снятия с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя пользователь в соответствии со статьями 74 и 76 Налогового кодекса подает налоговое заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и ликвидационную налоговую отчетность в орган государственных доходов по месту осуществления предпринимательской деятельности. При этом предусмотрена возможность указать в мобильном приложении согласие на прекращение предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем в упрощенном порядке без проведения камерального контроля, — говорится в документе.

Согласно правилам, доходы ИП будут формироваться автоматически по чекам мобильного приложения, чекам контрольно-кассовых машин, банковским поступлениям при согласии на раскрытие банковской тайны, а также по сумме, введенной вручную.

На основе этих данных система автоматически рассчитает налог и социальные платежи, которые пользователь сможет увидеть, скорректировать при необходимости и оплатить.

В приложении также доступен учет работников и физических лиц по договорам ГПХ, а упрощенную декларацию можно будет подавать там же с возможностью приостановить или возобновить налоговую отчетность.

Кроме того новый документ утверждает содержание чека мобильного приложения. Чек будет содержать данные о продавце, ИИН налогоплательщика, номер чека, сведения о покупателе по требованию для подтверждения вычетов, дату и время оплаты, наименование и объем реализованных товаров или услуг, их стоимость, а также штрихкод с зашифрованной информацией.

Ранее в Минфине рассказали, как будет работать механизм предзаполнения деклараций для физлиц и бизнеса. Новая система сможет автоматически считывать имущества и налоги.