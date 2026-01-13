Приложение для одиноких «Умер?» стало вирусным в Китае
В стране, где разговоры о смерти традиционно считаются табу, минималистичный сервис с провокационным названием «Умер ли я?» неожиданно возглавил рейтинг платных программ Apple App Store, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на местные СМИ.
Функционал приложения предельно прост. Пользователь должен регулярно нажимать кнопку «Отметиться». Если активность в приложении отсутствует более двух суток, система автоматически отправляет уведомление близкому человеку, сообщая, что владелец телефона перестал выходить на связь.
Один из основателей, господин Лю, представляющий «поколение 95-х», поделился, что идея родилась из обсуждений в соцсетях.
— Мы увидели этот запрос еще пару лет назад. Люди спорили, какое приложение действительно нужно каждому. Кто-то в шутку предложил «Умер ли я?». Мы поняли, что это не шутка, а реальный запрос общества, — отметил Лю.
История успеха приложения напоминает классический пример быстрого стартапа. Разработка продукта заняла всего месяц. Рост популярности отразился и на ценнике. Еще в декабре приложение было бесплатным, к 1 января цена составила уже 1 юань, а 10 января стоимость выросла до 8 юаней (около $1,1).
По словам разработчиков, монетизация необходима для покрытия расходов на серверы и внедрение SMS-оповещений, которые работают стабильнее электронной почты.
Несмотря на успех, название вызывает споры. Критики называют его «мрачным» и «неприятным», предлагая сменить на жизнеутверждающее «Жив ли я?». Однако господин Лю непреклонен в вопросах философии бренда.
— В нашей культуре о смерти говорят редко, но это то, с чем столкнется каждый. Осознание конечности пути помогает лучше ценить настоящий момент, — пояснил он.
Пока власти не требовали переименования, команда намерена оставить все как есть, хотя и обещает прислушаться к пользователям в будущем. Разработчики также планируют создать инструменты для пожилых людей и расширить систему экстренной связи. Проект уже ищет инвесторов.
