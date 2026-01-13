Приложение для одиноких «Умер?» стало вирусным в Китае

Функционал приложения предельно прост. Пользователь должен регулярно нажимать кнопку «Отметиться». Если активность в приложении отсутствует более двух суток, система автоматически отправляет уведомление близкому человеку, сообщая, что владелец телефона перестал выходить на связь.

Один из основателей, господин Лю, представляющий «поколение 95-х», поделился, что идея родилась из обсуждений в соцсетях.

— Мы увидели этот запрос еще пару лет назад. Люди спорили, какое приложение действительно нужно каждому. Кто-то в шутку предложил «Умер ли я?». Мы поняли, что это не шутка, а реальный запрос общества, — отметил Лю.

История успеха приложения напоминает классический пример быстрого стартапа. Разработка продукта заняла всего месяц. Рост популярности отразился и на ценнике. Еще в декабре приложение было бесплатным, к 1 января цена составила уже 1 юань, а 10 января стоимость выросла до 8 юаней (около $1,1).

По словам разработчиков, монетизация необходима для покрытия расходов на серверы и внедрение SMS-оповещений, которые работают стабильнее электронной почты.

Несмотря на успех, название вызывает споры. Критики называют его «мрачным» и «неприятным», предлагая сменить на жизнеутверждающее «Жив ли я?». Однако господин Лю непреклонен в вопросах философии бренда.

— В нашей культуре о смерти говорят редко, но это то, с чем столкнется каждый. Осознание конечности пути помогает лучше ценить настоящий момент, — пояснил он.

Пока власти не требовали переименования, команда намерена оставить все как есть, хотя и обещает прислушаться к пользователям в будущем. Разработчики также планируют создать инструменты для пожилых людей и расширить систему экстренной связи. Проект уже ищет инвесторов.

