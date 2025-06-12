Приложение для диабетиков разработали карагандинские школьники

Старшеклассники Назарбаев Интеллектуальной школы — Амирхан Сандыбаев, Вадим Назаренко и Амиржан Байкенжин о создании приложения для диабетиков задумались полгода назад. Каждый из них в какой-то мере столкнулся с этой болезнью — кто-то непосредственно сам болеет, а у кого-то родные и близкие страдают от этого недуга.

— Я, наблюдая за близкими, заметил, что эмоциональная нестабильность у диабетиков очень сильно влияет на их состояние здоровья. У меня был знакомый, который постоянно ходил в одиночестве и у него были постоянные скачки настроения. И мне захотелось узнать о том, насколько стресс влияет на диабет. Есть психосоматика и гормоны стресса, которые сильно влияют на состояние человека. Изучив это, мне захотелось решить проблему, — сказал Амирхан Сандыбаев.

Но как оказалось, одного желания помочь людям с сахарным диабетом было мало. Тогда ребята решили создать такое приложение, которое будет отслеживать и эмоции, и физические показания диабетиков. А также будет напоминать о приеме лекарств. Для этого пользователь вносит все необходимые данные как уровень давления, сатурацию, показатель инсулино-резистентности. И таким образом «ведет дневник» своего здоровья.

Название приложения говорит само за себя — DiaBalans. То есть разработка помогает держать здоровый баланс страдающего этим недугом.

— Для диабетиков это очень острая тема. Потому что любая дестабилизация их состояния может привести к серьезным последствиям. Например, гипергликемия. Это если они вовремя не введут инсулин, у них может случиться обморок. Либо может быть сильная слабость, которая влияет на их эмоциональное состояние, — добавил Амирхан.

Следя за здоровьем пользователя, приложение может оказать психологическую поддержку. Для этого создатели поработали с врачами и психологами, чтобы бот мог выдавать слова поддержки, разработанные и составленные специалистами.

Далее свой проект ребята презентовали на очередном Демодне в IT-хабе «Терриконовая долина». Они как выпускники проекта «Инкубатор», представили на суд жюри свою разработку.

— Для нас это был вызов — прокачать идею, понять, как работает рынок и научиться презентовать свой продукт. Программа дала структуру, а Демодень — уверенность, что мы на верном пути. Победа стала неожиданной, но очень мотивирующей, —отметил член команды Вадим Назаренко.

Фото из личного архива авторов приложения

— Трижды в год мы проводим бизнес-программы: «Инкубатор» для стартапов на стадии идеи и «Акселератор» для бизнеса, который хочет масштабироваться. Лучшие команды получают шанс выступить в финале программ — в Демодне — и представить свои проекты членам жюри, чтобы претендовать на гранты и инвестиции, — рассказала управляющий партнёр «Терриконовой долины» Диана Салехова.

Сейчас абонентская плата за пользование приложением составляет символическую сумму — 300 тенге. Эти средства, как говорят разработчики, направляются на техподдержку. Главная цель авторов приложения не монетизация, а помощь больным. Но при этом, говорят ребята, что надо понимать, что они не лечат, а лишь облегчают жизнь пациентов с диабетом.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пациентов с диабетом начали обучать в спецшколах.