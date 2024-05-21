Приход иностранных банков в Казахстан будет только приветствоваться - АФК

Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова прокомментировала возможное появление филиалов новых зарубежных банков в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы в ходе нашей сегодняшней дискуссии слышали, что банки очень конструктивно относятся к появлению новых банков. У нас и сейчас достаточное количество иностранных дочерних банков, появление новых будет только приветствоваться, потому что будут расти стандарты обслуживания, новые технологии. Единственное чего опасаются участники рынка - это чтобы не было никакого регуляторного арбитража между банками с иностранным участием, в частности, мы говорили о филиалах иностранных банков, пока таких нет, и нашими отечественными организациями. Мы за единый стандартный надзор, за предсказуемое регулирование, - сказала она, отвечая на вопросы корреспондента агентства Kazinform на форуме АФК в Алматы.

Она отметила, что если будет правильная регуляторная среда и перспектива в экономике, то появление новых игроков на рынке вполне возможно.

- Также еще важна внешняя среда. Для того, чтобы приходить сюда, нужны предсказуемые геополитичиеские условия. С этим у нас все благополучно. Хотя есть страны в Средней Азии, и, в принципе можно объединить регион. Возможно те институты, которые придут, они будут ориентироваться не только на Казахстан, но и в частности на Узбекистан и другие страны. Узбекистан сейчас очень растет, поэтому в этом плане мы сейчас конкурируем за то, чтобы привлекать новые финансовые институты, - добавила она.

Глава АФК считает, что количество иностранных банков не имеет значения для рынка, важно их качество.

- Тут неважно, сколько иностранных банков будет. Ожидалось, что будет три иностранных банка, но если Bereke Bank продали, то уже у нас появился один банк. Мне кажется это не самоцель. Неважно, будет три банка или меньше, важно, чтобы появились новые возможности, - отметила она.

В прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана поручил привлечь в страну три зарубежных банка.

Ранее также сообщалось о том, какие иностранные банки проявляют интерес к рынку Казахстана. Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила, что приход зарубежных банков повысит конкуренцию.

Кроме того, финансовый эксперт Расул Рысмамбетов высказал свое мнение касательно готовности отечественных банков к конкуренции с иностранными.