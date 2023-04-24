Приграничные конфликты в Ферганской долине: причины, последствия и варианты решения

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Продолжающиеся приграничные территориальные споры в Ферганской долине ставят под угрозу безопасность и стабильность всего региона Центральной Азии. О причинах возникновении приграничных конфликтов, их особенностях и почему стороны всё ещё не могут договориться, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Географические особенности спорной территории

Ферганская долина – самый густонаселенный земледельческий регион Центральной Азии. Он расположен на перекрестке между Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном и объединяет этнические группы этих стран. При этом Фергана последние три десятилетия остается очагом многочисленных территориальных споров соседей по региону.

Долина окружена одними из самых высоких гор в мире. Её естественные границы определяются несколькими горными хребтами: Чактальским, Кураминским на северо-западе, Ферганским на северо-востоке, Туркестанским и Алайским на юго-востоке. Вместе они образуют своеобразную корону вокруг долины, отделяя каждую часть от других национальных территорий и столиц.

Фото: Open.kg

В этой засушливой зоне Центральной Азии Фергана выделяется как плодородный регион, где сразу два водных источника: реки Нарын и Карадарья, берущие начало в Кыргызстане, встречаются в узбекской Фергане, образуя вторую по длине реку Центральной Азии – Сырдарью, которая течет на юго-запад через территорию Таджикистана. Между горами и засушливой центральной равниной, в предгорьях расположены основные городские центры долины.

Фото: Open.kg

Решение пограничных споров в Фергане осложняется наличием 8 анклавов, где часть территории одного государства полностью окружена другой страной. Шесть из них находятся на территории Кыргызстана (4 узбекских территории Шахимардан, Чон-Гара, Джангайл, Сох и 2 таджикских - Ворух и Кайрагач) и 2 анклава в Узбекистане (кыргызский Барак и таджикский Сарвак).

Фото: Настоящее время

Причины приграничных конфликтов

Проблема нерешённых границ трех государств – Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана – в Ферганской долине берет начало с обретения независимости этими странами в 1991 году, периодически создавая напряженность в межрегиональном сотрудничестве.

Границы, проведенные в советский период в Центральной Азии по картам 1920-х годов, без учета географических и этнических особенностей, несправедливо рассорили государства региона, когда в результате образования независимых республик по разную сторону границы остались десятки населенных пунктов.

На протяжении многих лет советского периода мир в регионе поддерживался согласно подписанным соглашениям о разделе ресурсов, однако после распада СССР эти договоренности аннулировались. Центральноазиатские государства столкнулись с проблемой разделения природных ресурсов, на фоне чего возросли территориальные конфликты и разногласия. Новые независимые государства стали исходить из своих национальных интересов. Совместное использование земельных и водных ресурсов, природных ископаемых в Ферганской долине стало причиной возникновения множества конфликтов между жителями, проживающими на разделительных линиях.

Как решался вопрос деления внутренних границ

Из стран Центральной Азии Казахстан своевременно решил вопрос по делимитации своих внутренних сухопутных границ с соседними государствами, завершив процесс их юридического оформления, тем самым избежав проблем, связанных с приграничными спорами.

Казахстаном также урегулирован территориальный вопрос с даты подписания соглашения с Узбекистаном в сентябре 2002 года, с Кыргызстаном в декабре 2001 года и с Туркменистаном в июле 2001 года. В ноябре 2017-го в Самарканде на полях встречи министров иностранных дел центральноазиатских государств, был подписан договор о стыке границ между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Ранее власти Казахстана подписали аналогичные соглашения о стыке границ с Китаем и Кыргызстаном (1999 год), Кыргызстаном и Узбекистаном (2001 год).

Туркменистан подписал первый договор о демаркации отдельных участков с Узбекистаном в сентябре 2000 года. Вместе с тем в указанный договор не были включены десятки спорных территорий общей границы. В 2017 году Ашхабад и Ташкент возобновили переговорный процесс по делимитации и демаркации туркменско-узбекской госграницы. На регулярной основе продолжаются встречи рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации межгосударственной границы.

Длительный имущественный и территориальный спор вокруг таджикско-узбекского участка границы положительно был разрешен лишь в 2018 году с подписанием соответствующего соглашения о демаркации отдельных участков государственной границы после избрания Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана. Власти двух стран пришли к взаимовыгодному решению о том, что территория расположения Фархадской ГЭС и плотины, относится к Таджикистану, а сама гидроэлектростанция признана собственностью Узбекистана.

Переговоры по многолетнему пограничному спору между Кыргызстаном и Узбекистаном, где притязания на нерешённые участки границы вокруг анклавов вызывали в отдельных случаях конфликты с человеческими жертвами, начали продвигаться вперед в 2016 году. За первый год президентства Шавката Мирзиёева сторонам удалось маркировать до 85% границы, а за 2019 год – еще 10%. В ноябре 2022 года Кыргызстан и Узбекистан подписали исторический договор об отдельных участках государственной границы, поставив точку в спорных вопросах по приграничью. Кроме того, ранее было подписано Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. В январе 2023 года главы двух государств завершили процесс делимитации кыргызско-узбекской границы, обменявшись ратификационными грамотами.

Фото: Пресс-служба МИД КР

Переговоры же по границе Кыргызстана с Таджикистаном продвигаются намного медленнее. Вместе с тем, руководство этих стран понимают и признают необходимость ускорения процесса, учитывая последние вооруженные столкновения.

В январе 2023 года главы государств Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон отметили прогресс в двусторонних переговорах, позволивший выполнить проектное описание линии прохождения госграницы около 625 км, что составляет 63% от общей протяженности. Кроме того, ими подчеркнута необходимость решения всех имеющихся вопросов исключительно политико-дипломатическими путями. Оба политика высказались за активизацию переговорного процесса в рамках межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы.

Фото: Пресс-служба Президента КР

Почему сторонам так сложно договориться

По словам профессора, доктора исторических наук, экс-спикера Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Зайнидина Курманова, Фергана является наиболее плодородной и орошаемой частью Центральной Азии, которая имеет доступ к воде. Земля в совокупности с водой приобретает исключительную ценность в регионе засушливого земледелия. Раздел территорий связан с вопросом орошения, что в два раза осложняет задачу, чем просто разделение земельных участков.

Эксперт отмечает, что вопрос территориальных споров в ЦА решается сложно и драматично на протяжении очень длительного времени. Обращаясь к истории, профессор подчеркнул, что раньше между братскими народами центральноазиатского региона границы были расплывчатыми, аморфными.

«В тот период практики заключения договоров по территории, пограничных соглашений, установления пограничных столбов не было. В 1924 году в результате предложенной советской властью европейской модели национально-государственного размежевания среднеазиатских народов, образовались Узбекская СССР, Казахская АССР, Киргизская автономная область в составе РСФСР, Таджикская АССР в составе Узбекской ССР и Туркменская ССР. Статус центральноазиатских республик был неодинаков – одни были в более привилегированном положении, чем другие. В 1926 году после проведения национального размежевания начались взаимные претензии со стороны молодых новообразованных административных территорий по поводу границ, переросшие в кетменные войны, при которых жители приграничья вынуждены были отстаивать права на землю и воду путем вооруженных конфликтов с соседями, что имело место у кыргызов с узбеками и кыргызов с таджиками. Споры проходили регулярно из-за водных ресурсов, когда земли оставались не обеспеченными водой. Возникало множество вопросов, которые были решены искусственно, конфликты удавалось заморозить, но не разрешить», – рассказал историк.

Фото: advantour.com

Эксперт считает, что без взаимных уступок и взаимопонимания, а также доброй воли – решить вопрос раздела границ между странами невозможно. Зайнидин Курманов отмечает, что, руководствуясь этим принципом, в недавнем времени Кыргызстан и Узбекистан выбрали мирное урегулирование приграничного спора, договорившись об уступках, при которых территория Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища переходит Узбекистану с возможностью совместного управления водными ресурсами, а все спорные участки на кыргызско-узбекской государственной границе переданы Кыргызстану.

По мнению экс-спикера Жогорку Кенеша, Кыргызстану и Таджикистану необходимо вспомнить исторический опыт общего мирного проживания, отказаться от территориальных претензий, провести разделение границ с учетом взаимных интересов двух государств и приграничного населения путем компромиссов и уступок, поставив окончательную точку в этом вопросе.

«Надо решать эту проблему с точки зрения взаимных интересов между двумя сторонами. Требовать, не уступив ни пяди земли, это нереальная позиция, при которой проблема не будет решена никогда. Согласно международному праву, территориальные споры между государствами должны решаться как можно быстрее. Это в интересах Кыргызстана и Таджикистана. Мирное население должно быть заинтересовано в нормализации отношений, так как братские народы ранее жили в мире и дружбе. В любом военном конфликте всегда участвуют много авантюристов, любителей наживы, которые берутся за оружие, стреляют, убивают мирных жителей. Нестабильные отношения между Бишкеком и Душанбе выгодны кому-то из крупных геополитических игроков, которые пытаются это использовать для вмешательства во внутренние дела с целью проникнуть в регион и диктовать свои условия. Кроме того, в дестабилизации ситуации на приграничье двух стран заинтересованы международные преступники, наркоторговцы, контрабандисты, торговцы людьми и оружием, для которых невыгодно определение четких границ, введение правил и процедур их пересечения. До тех пор, пока спорные территории не будут признаны международным сообществом, а договора о ратификации границ переданы в депозитарий Генеральной Ассамблеи ООН, наши страны не будут иметь статус полноправных государств. Кыргызстан со своей стороны заявил о намерении в кратчайшие сроки заключить с Таджикистаном договор о границе, чтобы народы обрели субъектность», – высказал свое мнение Зайнидин Курманов.

Наличие политической воли заинтересованных сторон, активизация переговоров на дипломатическом уровне, желание найти компромисс в сложных пограничных вопросах в Ферганской долине даёт надежду на скорое их разрешение, что особенно важно для укрепления общей безопасности и развития межрегиональной сотрудничества стран Центральной Азии.