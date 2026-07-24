Приговор по делу «черных» старателей вынесли в ВКО: изъяли золото на 380 млн теңге

В Восточном Казахстане вынесли приговор по делу о незаконной добыче золота в Уланском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Из незаконного оборота изъято более шести килограммов драгоценного металла, сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя Департамента экономических расследований по ВКО Тимур Муканов.

— Из незаконного оборота изъято более шести килограммов золота стоимостью свыше 380 млн тенге. Ущерб государству превысил 300 миллионов теңге. Организаторы преступной схемы приговорены к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества, — отметил Тимур Муканов.

По его словам, работа по пресечению незаконной добычи драгоценных металлов продолжается. В этом году сотрудники департамента экономических расследований совместно с КНБ и природоохранной прокуратурой ликвидировали еще одну нелегальную схему — в Маркакольском районе.

Во время спецоперации правоохранители изъяли тяжелую технику, оборудование и другие вещественные доказательства. Размер причиненного государству ущерба по этому делу еще устанавливается.

Ранее сообщалось, что черные старатели снова активизировались: в области Абай пресекли добычу драгметаллов.