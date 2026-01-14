Приговор по мошенничеству на 211 млн тенге вынесли в Костанае

Суд вынес приговор по делу о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых оказались двое местных жителей, которых признали виновными в обмане десятков людей и хищении денег в особо крупном размере.

Как установил суд, с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года подсудимые действовали в группе и неоднократно обманывали знакомых и односельчан. Они просили деньги якобы на растаможку автомобилей, снятие арестов со счетов и другие «решаемые вопросы». Потерпевшие оформляли кредиты и отдавали личные сбережения под расписки.

В результате пострадали 34 человека, а общий ущерб превысил 211 миллионов тенге.

Прокурор просил назначить реальное лишение свободы и запретить подсудимым заниматься предпринимательской деятельностью на 10 лет. Часть потерпевших настаивали на строгом наказании, часть оставили решение на усмотрение суда. Все гражданские иски были поддержаны.

Подсудимые вину не признали.

Суд учел наличие у подсудимых несовершеннолетнего ребёнка как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге мужчин признали виновными и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев одному и 6,5 лет другому подсудимому с запретом заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 10 лет. Отбывать наказание они будут в учреждении средней безопасности. Конфискация имущества не применялась.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в области Жетысу пресекли деятельность подростков, которые подделывали чеки с помощью ИИ.