Подростки подделывали чеки с помощью ИИ в области Жетысу

В области Жетысу установлено, что трое несовершеннолетних, используя искусственный интеллект для генерации поддельных банковских чеков, ввели в заблуждение продавцов местных торговых точек и неоднократно похищали товары.

— Факт противоправной деятельности был оперативно выявлен после обращений предпринимателей, заметивших критические расхождения между фактическими поступлениями денежных средств на счета и предъявленными покупателями электронными чеками. По данному факту незамедлительно начато досудебное расследование по признакам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору и неоднократно, — говорится в сообщении.

Прокуратура области Жетысу призывает предпринимателей и всех граждан к повышенной и постоянной бдительности, а также настоятельно рекомендует проверять оплату исключительно через официальные мобильные приложения банков.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана предупредили об участившихся случаях интернет-мошенничества, связанных с фиктивными инвестиционными проектами, где злоумышленники под видом выгодных вложений обманывают граждан.