РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:34, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Подростки подделывали чеки с помощью ИИ в области Жетысу

    В области Жетысу пресечена деятельность мошеннической группы несовершеннолетних, использовавших ИИ для подделки чеков, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуту.

    интернет-мошенники
    Фото: Canva

    В области Жетысу установлено, что трое несовершеннолетних, используя искусственный интеллект для генерации поддельных банковских чеков, ввели в заблуждение продавцов местных торговых точек и неоднократно похищали товары.

    — Факт противоправной деятельности был оперативно выявлен после обращений предпринимателей, заметивших критические расхождения между фактическими поступлениями денежных средств на счета и предъявленными покупателями электронными чеками.  По данному факту незамедлительно начато досудебное расследование по признакам мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору и неоднократно, — говорится в сообщении. 

    Прокуратура области Жетысу призывает предпринимателей и всех граждан к повышенной и постоянной бдительности, а также настоятельно рекомендует проверять оплату исключительно через официальные мобильные приложения банков. 

    Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана предупредили об участившихся случаях интернет-мошенничества, связанных с фиктивными инвестиционными проектами, где злоумышленники под видом выгодных вложений обманывают граждан. 

    Теги:
    Мошенничество Генпрокуратура Несовершеннолетние Прокуратура
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают