МВД РК заявило о новых схемах интернет-мошенничества

— Мошенники используют технологии дипфейк и искусственный интеллект в мессенджерах и соцсетях, применяя изображения известных личностей, чтобы привлечь людей к «инвестиционным проектам» и «фондам» с обещанием быстрой и гарантированной прибыли, сообщают в ведомстве.

При контакте с лжеброкерами гражданам предлагают установить мобильные приложения, перейти по ссылкам или перевести деньги на счета третьих лиц под видом «вложений», «активации аккаунта» или «увеличения прибыли». После перевода средств связь с мошенниками обычно прекращается, а обещанный доход так и не поступает. Иногда мошенники продолжают требовать деньги, ссылаясь на «налоги», «комиссии» или «страховые взносы».

В связи с этим Департамент по противодействию киберпреступности МВД рекомендует, не доверять обещаниям «гарантированной» прибыли, не переводить деньги неизвестным лицам и на сомнительные счета, не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из непроверенных источников, проверять информацию о компаниях только через официальные источники и государственные реестры, изучать инвестиционные рынки и обращаться только в официальные офисы проверенных компаний.

— Если вы стали жертвой интернет-мошенничества или располагаете информацией о подобных фактах, необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел по месту жительства или по номеру «102», — отметили в МВД.

