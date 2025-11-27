Еще один жилой массив газифицировали в Астане

В торжественной церемонии запуска газа в жилом массиве приняли участие аким района Байконыр Талнат Рахманберди, представители национальной компании «QazaqGaz», местные жители.



«Кирпичный» — это промышленный район, также топятся печи частных домов, и постоянно висит смог. Но теперь благодаря газификации экологическая обстановка улучшится, и воздух будет гораздо чище. Я поздравляю всех жителей жилого массива, Астана теперь по праву может считаться полностью газифицированной столицей. Природным газом здесь обеспечат 255 домов, подключение будет осуществляться по очереди, на данный момент 15 домов уже получили соответствующие документы», — рассказал Талғат Рахманберді.



По словам директора Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Уалихана Кымбатова, для газификации «Кирпичного» проложен газопровод высокого давления от ТЭЦ-1 протяженность 18 километров.



Для обеспечения природным газом 255 домов были установлены два шкафных регулировочных пункта, необходимых для поддержания давления в заданном режиме.

«Пропускная способность газопроводов составляет более пяти тысяч кубометров газа в час. Для того, чтобы подключиться к газу необходимо четыре документа: удостоверение личности, техпаспорт, документы на землю и собственность дома. Заявление можно подать в режиме онлайн через платформу eGov».



Кроме того, в круглосуточном режиме работает аварийно-диспетчерская служба Астанинского филиала АО «QazaqGaz Aimaq», которая также проактивно информирует жителей о правилах безопасного использования газа в быту.



Напомним, газификация Астаны началась в 2019 году. Помимо частных домов, на природный газ переведены и теплоэлектроцентрали. С начала 2025 года в Астане газифицирован жилой массив «Family Village» и ко Дню Республики к системе газоснабжения был подключен жилой массив «Тельман». Сегодня в столице на газу работают ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, а также газовые котельные «Юго-Восток» и «Туран» — они используют голубое топливо для выработки тепловой энергии и обеспечения горячей водой.