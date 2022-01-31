Пригласить зарубежных опытных врачей через фонд «Қазақстан халқына» предлагает глава Совета матерей АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Назипа Шанаи предлагает пригласить в страну зарубежных опытных врачей через фонд «Қазақстан халқына», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В интервью Президент прямо и открыто ответил на волнующие население вопросы. Этого мы и ждали. На прямые вопросы следует государственным органам отвечать прямо и открыто. Считаю, это неким мостом для повышения доверия между обществом и властью», - считаем глава Совета матерей.

В ходе беседы Назипа Шанаи высказала свое предложение касательно использования средств фонда «Қазақстан халқына» в социальном направлении.

«На сегодняшний день уточняются цели и меры, реализуемые фондом. Уверена, что средства будут использованы с учетом нужд и потребностей народа. Сейчас в обществе больше всего обсуждается вопрос про оказание помощи детям со сложными заболеваниями. Как гражданка своей страны, хочу прояснить свое мнение», - сказала она.

По словам спикера, есть хороший опыт организации «Асыл бала». По мнению главы Совета матерей, если оказывать помощь детям в лечении через фонд «Қазақстан халқына», используя их опыт, это будет эффективно и государству, и родителям. Лечение каждого ребенка за рубежом обходится дороже. Родители оставляют работу, сопровождают ребенка. Помимо средств на лечение есть и прочие расходы. Мне кажется, стоит пригласить в нашу страну квалифицированных врачей из-за рубежа. С одной стороны, можно вылечить сразу нескольких детей. С другой стороны, они могут поделиться своим опытом с нашими врачами, провести семинары. Поэтому хочу внести такое предложение касательно деятельности фонда», - добавила она.