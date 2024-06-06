Пригласил «разрулить» ситуацию: потерпевший бизнесмен о связи с Кайратом Сатыбалды

Предприниматель Абай Жунусов, который проходит по делу Гульмиры Сатыбалды потерпевшим, рассказал, как он в 2002 году вместе работал с бывшим мужем обвиняемой — Кайратом Сатыбалды, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе судебного разбирательства Абай Жунусов, отвечая на вопросы адвокатов стороны обвинения, сообщил, что у Гульмиры Сатыбалды были широкие возможности, большой круг общения с чиновниками и другими людьми. Она эти возможности использовала.

— Например, мы получали один контракт на компанию «Ария жана Астана» на строительство интеллектуальных школ. Тогда, я помню, она обратилась к Кайрату Сатыбалдыулы, вместе они ходили к заместителю Премьер-министра, и они просили, чтобы наша компания тогда строила. Вот таким образом ресурсы использовались. Я это считаю административным ресурсом, — отметил предприниматель.

Он также отметил, что когда-то работал с Кайратом Сатыбалдыулы.

— Это был 2002 год. Тогда он с Гульмирой Сатыбалды был в официальном браке. Кайрат пригласил меня в Алматы. В тот момент я работал в компании «Астана-Финанс». Он сказал, что у него есть ряд проектов, включая партию «Менің Қазақстаным» и «Наурыз банк», а также имел ряд приватизированных активов, в том числе издательский комплекс «Дәуір» и книжную фабрику «Кiтап». В тот момент он получал это имущество в приватизацию. Он меня пригласил, чтобы я помог ему «разрулить» ситуацию, которая возникла в этих компаниях. Там было такое положение: то есть кредиторская задолженность вот такая была и дебиторская — вот такая. Меня пригласили в качестве кризис-менеджера. Я участвовал для того, чтобы компании вывести на свет. Мне удалось эти компании вывести на свет в течение 12-15 месяцев, решить все проблемные вопросы. Оттуда у меня горький опыт, когда работал в этой компании, максимально вложился, чтобы получить бонусы. Огромная работа была проделана, в конечном счете стоимость этой компании стала 30 миллионов долларов, хотя в компании было финансирование на 5 миллионов долларов, и то за счет кредитных средств «Наурыз банка»… С моим участием кредит закрылся и производство сохранили, людей было много там, работало 1500-1800 человек. В конечном итоге компания была передана матери Сатыбалдыулы, — отметил Абай Жунусов.

По словам потерпевшего, через некоторое время он ушел из компании, перестал работать с Кайратом Сатыбалдыулы, но никакого вознаграждения не было. Затем Жунусов создал свой бизнес.

— Я ушел оттуда практически без ничего. Думал, что получу какое-то вознаграждение. Я считал, что много вложился, и он вознаградит меня денежно. Но, к сожалению, я не получил ничего. Потом я создал отдельный бизнес. После этого Гульмира обратилась ко мне и сказала, что хочет со мной работать… Я согласился. Но после того, как все это произошло, я сильно сожалел. Я был в шоке от этого беспредела. В конечном итоге я стою тут, в зале заседания, — отметил он.

Ранее Абай Жунусов ответил, почему он согласился работать с Гульмирой Сатыбалды. Также в первый день судебного заседания потерпевший рассказал, как его в 2019 году 165 дней незаконно удерживали в собственном доме и лишили возможности передвижения.

Отметим, что в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. На скамье подсудимых вместе с ней также находится ее помощник Мади Батыршаев.

Согласно материалам уголовного дела, Гульмира Сатыбалды в группе лиц с Батыршаевым незаконно лишили свободы передвижения предпринимателя, владельца АО «Baur Kazakhstan» Абая Жунусова и 165 дней удерживали в его собственном доме в период с 14 февраля по 28 июля 2019 года.

Также обвиняемая, лишив свободы Жунусова, под угрозами направления в суд уголовных дел в отношении него, переписала на своих доверенных лиц доли в АО «Baur Kazakhstan» и его дочерних компаниях, а также имущество на балансе предприятий общей стоимостью 1,226 млрд тенге.

Кроме того из показаний следует, что Г. Сатыбалды под предлогом его освобождения переписала на своих доверенных лиц имущество его братьев (дома, спецтехнику и автомашины) общей стоимостью 217 млн тенге.

Адвокаты обвиняемой стороны продолжают допрашивать Абая Жунусова.