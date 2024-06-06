Все боялись ее, за ней стоял Кайрат Сатыбалды — потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды

В Алматы продолжается главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды, обвиняемой в незаконном лишении свободы, вымогательстве в особо крупном размере и самоуправстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

На скамье подсудимых вместе с ней также находится ее помощник Мади Батыршаев.

Согласно материалам уголовного дела, Гульмира Сатыбалды в группе лиц с Батыршаевым незаконно лишили свободы передвижения предпринимателя, владельца АО «Baur Kazakhstan» Абая Жунусова и 165 дней удерживали в его собственном доме с 14 февраля по 28 июля 2019 года.

Также обвиняемая, лишив свободы Жунусова, под угрозами направления в суд уголовных дел в отношении него, переписала на своих доверенных лиц доли в АО «Baur Kazakhstan» и его дочерних компаниях, а также имущество на балансе предприятий общей стоимостью 1,226 млрд тенге.

Кроме того, из показания следует, что Г. Сатыбалды под предлогом его освобождения переписала на своих доверенных лиц имущество его двух братьев (дома, спецтехнику и автомашины) общей стоимостью 217 млн тенге.

В первый день судебного заседания Абай Жунусов рассказал подробности произошедшего.

В сегодняшнем процессе по делу ведется допрос подсудимого. Адвокаты потерпевших и обвиняемых начали задавать ему вопросы и уточнять некоторые детали. Так, Абай Жунусов в ходе допроса рассказал, почему он не обратился в полицию в период заточения.

— Когда я находился в незаконном лишении свободы, передача документов, еды производились через охрану. Ко мне приходили мой юрист, домработница и еще другие посетители. Но все приходили с разрешения Батыршаева и Сатыбалды, охрана всех посетителей тщательно проверяла. Их не пускали с телефоном, — отметил он.

Адвокат у него поинтересовался, почему посетители не обращались в полицию, и почему он не предпринял никаких сер.

— Я был изолирован. Я понимал масштаб проблемы и давления, которое оказывалось. Понимал, что находясь в Казахстане, в Алматы, мне некуда идти. У меня отобрали все: паспорт, телефоны и другие вещи. У меня не было возможности кому-либо сообщить. Дома у меня были переносные аппараты, но их тоже отобрали. Мои помощники тоже не могли обращаться в полицию, так как понимали, что все это было бесполезно. В прошлом показании я говорил, что когда произошел в доме инцидент между моей бывшей супругой и Батыршаевым, мы вызывали сотрудников полиции. Но их развернули. Никто ничего не сделал. Я понимал, что у этих людей большие влияния. Я не смог что-либо предпринимать. Если я кому-либо сообщил бы, то со мной произошел бы еще что-то хуже, — ответил Абай Жунусов.

Он рассказал, что все его помощники боялись Гульмиры Сатыбалды.

— Она вела себя нагло и цинично. Она знала, что ее действия будут безнаказанными. Она каждый раз показывала, что за ней стоит Кайрат Сатыбалды. Всех практически пугала. Лишив меня свободы, она показала своему окружению, что может с вами случиться (на примере потерпевшего — прим.). Все боялись ее. Никто ничего не смог сделать, — заявил он.

По его словам, все участники противоправного действия против него позже были вознаграждены.

— К примеру, Мади Батыршаев был вознаграждены трехкомнатной квартирой в ЖК «Восточка». Она была оформлена на имя его мамы. Это была квартира из тех объектов группы компании. Игорю Родионову, который был помощником Гульмиры, подарили трехкомнатную квартиру в Астане в ЖК «Samruk Towers», водителю Жакупову также подарили трехкомнатную квартиру в Астане в ЖК «Samruk Towers». Мекешевой из этого ЖК также подарили двухкомнатную квартиру в ЖК «Samruk Towers». Шалкару Кенесову, помощнику Кайрата Сатыбалды, вручили ключи от трехкомнатной квартиры в ЖК «Восточка». Мади Токтарбаев, который являлся руководителем одного из подразделений компании «Berkut Development», получил офисное помещение площадью 116 квадратных метров в ЖК «Samruk Towers», Диане Курмангалиевой переписали две однокомнатные квартиры в ЖК «Восточка». Здесь фигурирует еще имя Алишер Алжанбаев, ему подарили трехкомнатную квартиру в ЖК «Восточка». Он в то время являлся помощником заместителя акима Алматы Мухита Азербаева. Эти люди были вознаграждены в то время, когда я находился в незаконном лишении свободы, — рассказал Жунусов.

Он также рассказал, что в период его нахождения в незаконном лишении свободы, все переговоры с банками, договоры проводили доверенные лица обвиняемой. Жунусов утверждает, что не давал на это согласие, все документы он подписывал под давлением.

— Я просто обязан был подписывать эти документы, — добавил он.

А. Жунусов также признался, что жалеет о связи с Сатыбалды.

- Я создал свою компанию в 2011 году, после этого Гульмира Сатыбалды обратилась ко мне… Она предложила свои административные ресурсы, вести совместный бизнес. ... У нее были широкие возможности. Ей принадлежала 34% акции компании… Я сейчас жалею, что вообще связался с ней. Жалею за прошлый пройденный путь, — добавил он.

А. Жунусов рассказал, что обратился с заявлением в полицию в апреле 2021 года