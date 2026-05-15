Прием заявок на льготное финансирование откормочных площадок начался в Казахстане

АО «Аграрная кредитная корпорация» начало прием заявок по подпрограмме «Финансирование откормочных площадок», реализуемой в рамках масштабной программы «Агробизнес», передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Эта инициатива реализуется с 2025 года и направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны и увеличение экспортного потенциала Казахстана.

В рамках подпрограммы фермеры могут получить доступ к «коротким» и доступным ресурсам для поддержания производственного цикла.

Финансирование осуществляется за счет коммерческих ресурсов, при этом ставка обеспечена на уровне 5% годовых. Срок кредитования — до 12 месяцев.

Средства направлены на пополнение оборотных средств. Не менее 70% от суммы займа должно быть направлено на приобретение молодняка крупного и мелкого рогатого скота для дальнейшего откорма.

Сопутствующие расходы (до 30%) фермеры могут направить на приобретение кормов, горюче-смазочных материалов, запасных частей для кормозаготовительной и кормораздаточной техники, а также закуп чипов и бирок для идентификации животных.

Финансирование доступно как напрямую через филиалы АКК, так и через фондирование кредитных товариществ, банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Для участия в программе к объектам откормочных площадок предъявляются нормативные требования по минимальной мощности: для КРС вместимость площадки должна составлять не менее 500 скотомест, для МРС — не менее 1000 скотомест.

Заемщик должен иметь учетный номер, зарегистрированный в управлении сельского хозяйства, экологическое заключение, и соответствовать техническим стандартам по наличию выгульных и кормовых зон, ветрозащиты, поилок с подогревом, карантинной площадки и системы водоснабжения.

Особое внимание АКК уделяет прозрачности использования государственных средств.

— Программа откормочных площадок — это инструмент быстрого реагирования, который позволяет насытить внутренний рынок качественным мясом и стабилизировать цены на прилавках. Мы упростили доступ к средствам, чтобы фермеры могли оперативно закупать скот и корма, не отвлекаясь на поиск дорогого рыночного финансирования, — отметили в АКК.

Для получения консультаций и подачи заявок фермерам необходимо обратиться в региональные филиалы АО «Аграрная кредитная корпорация» по месту ведения бизнеса.

Подробная информация об условиях программы доступна на официальном сайте agrocredit.kz и по номеру Call-центра 1408.