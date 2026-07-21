Прием заявок на КАЗТЕСТ для докторантуры продлится до 24 июля

26 июля 2026 года состоится сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ для поступающих в докторантуру, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный центр тестирования.

Тестирование пройдет в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау, Атырау, Караганда, Костанай, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Уральск, Петропавловск, Павлодар, Семей, Тараз, Туркестан.

Период приема заявок — с 22 по 24 июля. Дата тестирования: 26 июля.

Заявки принимаются на сайте app.testcenter.kz, для этого нужно зарегистрироваться на сайте.

Сертификационное тестирование по системе КАЗТЕСТ состоит из 4 блоков:

аудирование — 20 тестовых заданий (20 минут);

чтение — 40 тестовых заданий (50 минут);

письмо — 2 задания (50 минут);

говорение — 2 задания (7 минут).

Для получения сертификата, тестируемый должен набрать по каждому блоку необходимый пороговый балл.

Результаты тестирования по блокам «письмо» и «говорение» будут опубликованы в личном кабинете тестируемого на сайте app.testcenter.kz в течение 15 рабочих дней после даты завершения тестирования.

Стоимость участия в тестировании — 7 121 тенге.

В мае национальный центр тестирования объявил о проведении онлайн-диагностического тестирования КАЗТЕСТ для иммигрантов, оформляющих постоянное проживание в Казахстане.