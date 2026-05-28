    Казахстан запустил онлайн-тест по казахскому для иммигрантов

    Национальный центр тестирования объявил о проведении онлайн-диагностического тестирования КАЗТЕСТ для иммигрантов, оформляющих постоянное проживание в Казахстане, передает агентство Kazinform. 

    Заявки принимаются на сайте app.testcenter.kz:

    • зарегистрируйтесь на сайте;
    • нажмите «Подать заявку»;
    • выберите «Система оценки уровня владения казахским языком — КАЗТЕСТ»;
    • нажмите «Онлайн-диагностическое тестирование для иммигрантов, прибывающих в Республику Казахстан на постоянное место жительства».

    Диагностическое тестирование по системе КАЗТЕСТ состоит из 2 блоков:

    • Аудирование — 20 тестовых заданий,
    • Чтение — 40 тестовых заданий;

    — Продолжительность тестирования — 70 минут. Стоимость участия в тестировании — 9 000 тенге, — говорится в сообщении НЦТ.

    Тамирис Әбділдина
    Автор