Казахстан запустил онлайн-тест по казахскому для иммигрантов
Национальный центр тестирования объявил о проведении онлайн-диагностического тестирования КАЗТЕСТ для иммигрантов, оформляющих постоянное проживание в Казахстане, передает агентство Kazinform.
Заявки принимаются на сайте app.testcenter.kz:
- зарегистрируйтесь на сайте;
- нажмите «Подать заявку»;
- выберите «Система оценки уровня владения казахским языком — КАЗТЕСТ»;
- нажмите «Онлайн-диагностическое тестирование для иммигрантов, прибывающих в Республику Казахстан на постоянное место жительства».
Диагностическое тестирование по системе КАЗТЕСТ состоит из 2 блоков:
- Аудирование — 20 тестовых заданий,
- Чтение — 40 тестовых заданий;
— Продолжительность тестирования — 70 минут. Стоимость участия в тестировании — 9 000 тенге, — говорится в сообщении НЦТ.
Напомним, новые правила въезда в Россию с QR-регистрацией разъяснили в МИД РК.