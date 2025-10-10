РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:09, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    Прием заявок на получение 1,5 млн тенге от государства начинается с 20 октября

    С 20 октября на портале Business.enbek.kz начнется прием заявок на получение грантов на реализацию новых бизнес-идей, передает Kazinform со ссылкой на Минтруда РК.

    бизнес, кәсіпкерлік
    Фото: Gov.kz

    Всего за счет сэкономленных средств планируется выдача 270 грантов в 9 регионах страны: в  Абай, Улытау, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркекестанской и в г. Шымкенте.

    — Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП (1 572 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз, — отмечают в Минтруда.

    Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом, подчеркивают в ведомстве.

    Для подачи заявки необходимо:

    • зарегистрироваться на Портале;
    • пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
    • скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на Портал;
    • заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

    При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, центрах обслуживания населения.

    Для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.

    Претендентами на получение гранта могут быть:

    • зарегистрированные безработные;
    • индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3-х лет).

    При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:

    • лица с инвалидностью;
    • лица с действующим статусом «кандас»;
    • межрегиональные переселенцы;
    • члены малообеспеченных семей;
    • член многодетной семьи (супруг/супруга);
    • лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
    • получатели пособия по потере кормильца.

    Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более 3 лет.

    Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

    Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

    Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение гранта.

    Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

    Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

    Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на Портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и его филиалов (карьерных центров).

    Ранее Kazinform писал, что одними из самых популярных бизнес-планов среди заявителей остаются проекты по производству кондитерских изделий и подготовке приданого для невест.

    Теги:
    Бизнес Гранты Предпринимательство и власть
    Асель Елюбаева
    Автор
