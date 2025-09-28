Государственные гранты: кто получает и на что тратит

Кто может получить грант?

В 2023 году в Актюбинской области 566 человек получили безвозмездный грант на открытие собственного дела. В 2024 году размер гранта был предусмотрен в размере 400 МРП, или 1 476 800 тенге.

Однако такие гранты предоставляются не всем желающим. Основное условие — заявитель должен быть официально безработным и при этом входить в социально уязвимую категорию.

— Подать заявку могут многодетные семьи, люди с инвалидностью, родители детей с инвалидностью, оралманы, получатели адресной социальной помощи, а также женщины, потерявшие кормильца. При этом человек должен быть официально зарегистрирован как безработный на электронной бирже труда Enbek.kz. Регистрация возможна только при наличии двух подтверждающих признаков. Затем необходимо пройти онлайн-курс «Бастау Бизнес», рассчитанный на 14 дней. Регистрацией на курс занимаются специалисты Центра трудовой мобильности — они выдают логин и пароль для входа в систему. Программа включает основы открытия и ведения бизнеса, регистрации ИП, расчёта рисков, взаимодействия с госорганами и т. д. Обучение можно пройти даже за неделю. В конце курса необходимо сдать экзамен. В случае неудачи в системе просто фиксируется факт прохождения обучения. А вот те, кто успешно завершает курс, получают сертификат, являющийся обязательным документом для подачи заявки на грант. Следующий шаг — разработка бизнес-плана, — поясняет директор Центра трудовой мобильности по Актюбинской области Венера Урумбаева.

Фото: Центр трудовой мобильности

Как составляется бизнес-план и на что можно потратить средства?

Безвозмездный грант предоставляется исключительно на покупку оборудования и инструментов, необходимых для запуска бизнеса. В бизнес-плане необходимо чётко указать не только тип оборудования, но и марку и модель.

— Например, если заявитель хочет открыть продуктовый магазин, он может приобрести холодильник, морозильник, витрины, полки и т. д. Но бывают случаи, когда люди заявляют, что хотят купить землю под бизнес — это не разрешено. Средства можно использовать только на приобретение оборудования, не недвижимости. Некоторые заявители планируют открыть спортивные секции и клубы. Они арендуют помещение, а на грант закупают специализированное оборудование. Причём, если в бизнес-плане указано, например, «мяч синего цвета», то он должен быть именно синего цвета — все детали должны строго соответствовать заявке, — подчеркнула Венера Урумбаева.

Если после получения гранта предприниматель самовольно меняет перечень техники или её характеристики, Центр трудовой мобильности имеет право обратиться в суд с требованием вернуть полученные средства.

Как проходит защита бизнес-плана?

Разработанный бизнес-план заявитель представляет на открытом заседании комиссии, в состав которой входят депутаты маслихата, представители СМИ, Палаты предпринимателей и успешные бизнесмены региона.

Если на рассмотрение поступают несколько схожих заявок, комиссия проводит детальный анализ, сравнивает и обсуждает предложенные идеи, после чего принимает коллегиальное решение.

Примечательно, что все этапы обсуждения транслируются в прямом эфире на официальных страницах Центра трудовой мобильности в социальных сетях.

При положительном решении: заявителю поступает SMS с номера 1414, он регистрирует индивидуальное предпринимательство, открывает счёт в банке, после чего Центр трудовой мобильности переводит 1 476 800 тенге на указанный счёт.

— Также безвозмездный грант могут получить действующие ИП, если с момента регистрации прошло не более трёх лет. Если заявитель указывает, что для реализации проекта ему необходимо не 1 миллион, а, например, 600 тысяч тенге, он может отразить это в бизнес-плане. Через три месяца после получения средств проводится обязательная проверка. Некоторые предприниматели заказывают оборудование за рубежом. Это допустимо, если такая закупка прописана в бизнес-плане и подтверждена соответствующими документами, — пояснила Венера Урумбаева.

Фото: freepik.com

Спрос за безвозмездные гранты и важность ответственного подхода

Получатели безвозмездных грантов находятся под наблюдением в течение одного года. В течение этого времени индивидуальный предприниматель не имеет права прекращать деятельность.

Кроме того, средства гранта должны использоваться строго на ведение бизнеса. Если выявляется, что деньги были направлены на погашение кредита или потрачены на сторонние нужды, Центр трудовой мобильности инициирует возврат средств через суд.

Все дела рассматриваются в специализированном межрайонном экономическом суде Актюбинской области.

— Иногда из двух одинаковых проектов один получает одобрение, а второй — нет. В таких случаях некоторые участники подают в суд. Тогда в качестве доказательства мы предоставляем запись прямого эфира заседания комиссии, где видно, как именно принималось решение. Также, когда мы выезжаем с проверкой к получателям гранта, у нас на руках есть бизнес-план. Мы проверяем всё до мельчайших деталей, вплоть до марки и цвета оборудования. Например, клининговая компания предъявила документы на старый пылесос, а фактически приобрела другой. Это считается нарушением, — пояснила директор Центра трудовой мобильности по Актюбинской области Венера Урумбаева.

В случаях, когда предприниматель по уважительной причине (например, по состоянию здоровья) не может приступить к работе, сотрудники центра относятся с пониманием. В таких ситуациях предоставляются объяснительная записка и соответствующие медицинские справки.

— В прошлом году шесть человек добровольно отказались от гранта и вернули средства. Кто-то переехал, а кто-то — получил грант, не поставив в известность семью, и после семейного конфликта решил отказаться. Сейчас в судах находятся несколько дел, связанных с грантами 2024 года. Один из примеров — проект по открытию парикмахерской в Мугалжарском районе. При проверке выяснилось, что салон принадлежит родственнику заявителя. Оборудование также не соответствовало заявленному. В суде дело пока не завершено, — рассказала Венера Урумбаева.

Перед получением денег — обязательная расписка

После серии судебных разбирательств Центр трудовой мобильности ввёл новое правило: все претенденты подписывают расписку, в которой обязуются: не закрывать индивидуальное предпринимательство в течение года; приобретать только то оборудование, которое указано в бизнес-плане.

Изучив данные в системе «Судебный кабинет», можно убедиться, что количество дел, связанных с возвратом грантов, немалое.

Так, Центр подал в суд на гражданку М. Жаныл с требованием вернуть средства, выданные по гранту.

Согласно материалам дела, в 2024 году между сторонами был заключён договор. Заявительница получила поддержку на производство полуфабрикатов. Однако бизнес не был запущен, а в суде женщина призналась, что потратила деньги на личные нужды.

Государственный обвинитель поддержал иск, и суд вынес решение о возврате средств в бюджет.

Фото: Рrimeminister.kz

Шитьё одеял и домашняя выпечка — самые популярные идеи

Большинство получателей безвозмездных грантов — женщины. Чаще всего они подают заявки на проекты, связанные с пошивом приданого и выпечкой тортов на дому. Но с 2024 года санитарно-эпидемиологическая служба ввела новые правила: продавать пищевые продукты, приготовленные в домашних условиях, теперь запрещено.

— В последнее время участницы всё чаще подают идеи по открытию массажных кабинетов. Это вызывает сомнения: у многих нет медицинского образования, лишь двухмесячные курсы. Также выросло количество заявок на животноводство. В 2024 году мы предлагали исключить такие проекты как неинновационные. Но пока требования остались прежними — гранты всё ещё выдаются и на этот вид деятельности, — отметила директор Центра трудовой мобильности.

Деньги — под личные нужды: частые случаи

Депутат городского маслихата, член комиссии по рассмотрению заявок Жаналык Ахаш, отметил, что немало участников используют гранты в личных целях, маскируя это под бизнес.

— Многие стремятся просто купить один аппарат, поставить его в людном месте и зарабатывать. Некоторые обращаются к посредникам и покупают готовый бизнес-план за 30-130 тысяч тенге. В итоге — сами не понимают, что им нужно для бизнеса. Например, человек хочет открыть швейный цех, но в заявке указывает не только швейную машину, но и нитки, иглы и другие расходники. Это избыточно. Популярные идеи — пошив, производство полуфабрикатов. Но, если всё это делается дома, как быть с санитарными требованиями? На словах все уверяют, что всё чисто, но требования сегодня жёстче. Бывает, люди из города подают заявки на разведение скота: хотят пасти лошадей или откармливать быков. А где? Во дворе многоэтажки? Нужны пастбища, соседи жалуются на запах. Часть из них просто хочет получить скот, а через год продать его и забрать деньги. Вот и вся «бизнес-идея», — рассказывает Жаналык Ахаш.

Стиральные машины — в каждую квартиру

Некоторые идеи, озвученные на заседаниях комиссии, вызывают откровенное недоумение.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

— Один человек захотел купить массажное кресло и поставить его в торговом центре или аэропорту, чтобы зарабатывать. Ни бизнес-плана, ни стратегии — просто «идея». Другой, пожилой участник, хотел закупить инструмент для ремонта. Мы подумали: речь идёт о ремонте квартир на заказ. Но он пояснил, что собирается отремонтировать четыре собственные квартиры, сдаваемые в аренду. Более того, он подал заявку на четыре стиральные машины, по одной на каждую квартиру. Это просто возмутительно, — говорит Ахаш.

Например, в Атырауской области выявлено 21 нарушение — предприниматели потратили средства не по назначению, и теперь обязаны вернуть деньги государству.

Ранее мы сообщали, что казахстанская молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет может претендовать на грант до 3 миллионов тенге по программе «Тәуелсіздік ұрпақтары» («Поколение Независимости»). Министерство культуры и информации заявило, что программа продлена до 2029 года.