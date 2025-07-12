Сколько грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» получат казахстанцы в 2025 году

С 2021 года по инициативе Главы государства в целях поддержки творческой молодежи ежегодно присуждается грант «Тәуелсіздік ұрпақтары» в размере 3 млн тенге.

Грант присуждается на конкурсной основе для реализации проектов по 6-ти направлениям: «Наука»; «Культура»; «Информацинные технологии»; «Бизнес»; «Медиа» и «Волонтерство».

— За все годы реализации гранта 123 молодых человека стали грантообладателями. На грант может претендовать гражданин Республики Казахстан в возрасте от 14 до 35 лет. Согласно Правилам конкурс проводится в два этапа: первый этап — прием и рассмотрение конкурсных заявок; второй этап — оценка конкурсных заявок и определение победителей конкурсной комиссией. В этом году прием конкурсных заявок на грант осуществляется с 16 июня по 18 августа. По итогам конкурса до конца текущего года молодым людям будет присуждено 30 грантов в размере 3 миллионов тенге. Срок использования гранта составляет не более одного года, — сообщил Кайрат Камбаров.

По его словам, подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте Министерства культуры и информации, а также в официальных аккаунтах социальных сетей.

Спикер напомнил, что присуждение гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» в рамках Плана действий по реализации предвыборной программы Президента РК «Справедливый Казахстан — для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» предусмотрено до 2029 года.

Он также сообщил, что в 2025 году, по информации акиматов, из местного бюджета планируется присуждение 277 региональных грантов. Акиматы самостоятельно утверждают количество, размер, а также направление гранта.