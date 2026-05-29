Прием заявлений на тестирование в магистратуру в Казахстане начнется с 1 июня

С 1 июня в Казахстане начинается прием заявлений на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру, передает агентство Kazinform.

— Регистрация будет проходить на сайте Национального центра тестирования МНВО РК app.testcenter.kz по 8 июля 2026 года. Само тестирование пройдет с 20 июля по 10 августа. Прием документов от поступающих в профильную магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки будет осуществляться организациями высшего и (или) послевузовского образования с 1 июня по 8 июля текущего года. — сообщает Министерство науки и высшего образования.

При подаче заявления поступающие самостоятельно определяют город, в котором будут проходить тестирование. До окончания приема заявок — 8 июля — они могут изменить выбранный город сдачи, направление подготовки, группу образовательных программ или язык тестирования. После завершения регистрации эти данные корректировке не подлежат.

В ведомстве добавили, что информация о месте (пункт), дате и времени проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 14 июля.

— Комплексное тестирование для поступления в научно-педагогическую магистратуру проводится в электронном формате и состоит из трех блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. На тестирование отводится 3 часа 55 минут. Пороговый балл — 75 баллов, в том числе: по иностранному языку — не менее 25 баллов, по тесту на определение готовности к обучению — не менее 7 баллов, по профилю группы образовательных программ: по первой профильной дисциплине — не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине — не менее 7 баллов. Желающие поступить в профильную магистратуру сдают только тест по профилю групп образовательных программ. На тестирование отводится 1 час 40 минут. Пороговый балл составляет 30 баллов, в том числе: по первой профильной дисциплине — не менее 7 баллов, по второй профильной дисциплине — не менее 7 баллов, — пояснили в министерстве.

Отмечается, что поступить в профильную магистратуру на платной основе по итогам собеседования смогут кандидаты, имеющие не менее пяти лет опыта работы на руководящих должностях в системе государственной или гражданской службы либо не менее десяти лет стажа по соответствующему профилю образовательной программы. Собеседование проводят приемные комиссии вузов.

