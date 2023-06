Прием студентов филиала Университета Arizona в СКУ имени М. Козыбаева планируется в сентябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил Министерству образования и науки и другим уполномоченным государственным органам провести все необходимые организационные работы и реализовать первый прием студентов филиала Университета Arizona в Северо-Казахстанском университете имени М. Козыбаева в сентябре этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов встретился с представителями University of Arizona.

Стороны обсудили модель сотрудничества с Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева. Встреча прошла в рамках исполнения поручения Главы государства по переформатированию системы высшего образования под запросы экономики, в том числе путем открытия филиалов ведущих зарубежных вузов. Нужно отметить, что University of Arizona — общественный научно-исследовательский университет со 136-летней историю. Согласно классификации Карнеги учреждений высшего образования, университет относится к категории R1, то есть это университет с высоким уровнем исследовательской деятельности.

Аризонский университет входит в диапазон 101-150 Шанхайского рейтинга (ARWU), и 124 место по версии Times Higher Education. В 2021 году был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством образования и науки, University of Arizona и Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева. На встрече также были рассмотрены вопросы передачи казахстанского вуза в доверительное управление University of Arizona.

Для повышения конкурентоспособности регионального университета будут применены лучшие практики University of Arizona в образовательном процессе. В рамках сотрудничества будут разработаны образовательные программы по модели University of Arizona. Для казахстанских студентов будет предоставлена возможность получения двойного диплома: казахстанского вуза и University of Arizona. Будут активно развиваться программы академической мобильности.

В своем выступлении вице-премьер поручил Министерству образования и науки и другим уполномоченным государственным органам провести все необходимые организационные работы и реализовать первый прием студентов филиала Университета Arizona в СКУ в сентябре этого года. Планируется привлечение зарубежных профессоров, а также ведущих отечественных ученых. Это позволит осуществлять передовые научные исследования и международные проекты на базе региональных вузов. Данная инициатива будет способствовать расширению интернационализации высшего образования и формированию точек роста в регионе.



Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил открыть в Казахстане пять филиалов авторитетных зарубежных вузов. В настоящее время в стране начал функционировать филиал британского Университета Де Монтфорт Лестер. Начались переговоры по открытию филиалов лучших вузов России по техническим направлениям.