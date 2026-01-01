РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:02, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Прием обращений астанчан через приложение iKOMEK109 приостановят с 1 января

    В рамках модернизации цифровых сервисов города с 1 января 2026 года прием обращений через мобильное приложение iKOMEK109 будет временно приостановлен, передает агентство Kazinform.

    iKOMEK109
    Фото: акимат Астаны

    — До запуска обновлённой версии мобильного приложения вы можете направить обращение через Telegram чат-бот iKOMEK109, в контакт-центр по номеру 109 (с городских и мобильных телефонов), через официальный сайт акимата города Астаны www.gov.kz, на электронную почту 109@ikomekastana.kz, а также через официальные страницы iKOMEK109 в социальных сетях Facebook и Instagram, — сообщили в центре мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны.

    Напомним, свыше 25,7 млн госуслуг получили казахстанцы через смартфоны в 2025 году.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
