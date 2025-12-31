Свыше 25,7 млн госуслуг получили казахстанцы через смартфоны в 2025 году

На сегодняшний день порядка 90% государственных услуг в Казахстане доступны в онлайн-формате. Количество зарегистрированных пользователей портала eGov.kz превышает 15,1 млн человек, при этом 610 тысяч пользователей присоединились с начала текущего года.

Мобильным приложением eGov Mobile пользуются более 11,7 млн казахстанцев, при этом ежемесячная активная аудитория приложения составляет 6,4 млн пользователей. Ежедневно приложением пользуются более 671 тыс человек. В 2025 г. гражданам стали доступны уже более 220 цифровых сервисов и госуслуг.

— Команда АО «НИТ» последовательно работает над цифровизацией государственных услуг, совместно с госорганами, упрощая процесс получения для граждан. Мы видим устойчивый ежегодный рост числа услуг, полученных через мобильное приложение eGov Mobile, что подтверждает эффективность проделанной работы. Хочу также отметить, что инструмент «Цифровые документы» стал уже обыденностью для казахстанцев в повседневной жизни. Сейчас их уже стало 39, включая удостоверение личности, водительские права, студенческий билет и другие социально значимые документы, — отметил председатель правления АО «НИТ» Бекманов Даулет.

Помимо базовых справок и услуг, граждане также активно используют новые цифровые инструменты. В числе наиболее востребованных — сервис добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов, справка о наличии либо отсутствии судимости, а также справка о регистрационных действиях юридического лица.

С июня 2025 года в Казахстане внедрен новый цифровой инструмент взаимодействия граждан с правоохранительными органами — сервис «Закон и Порядок», позволяющий оперативно сообщать о правонарушениях через мобильные приложения без необходимости звонков или личных обращений.

В августе 2025 года мобильное приложение eGov Mobile получило крупнейшее обновление за последние годы. Ключевым нововведением стал интеллектуальный поиск eGov AI, основанный на технологиях искусственного интеллекта.

В 2025 году через портал eGov.kz казахстанцы получили более 25,7 млн государственных услуг. Самыми популярными госуслугами на портале стали: получение справки о пенсионных отчислениях, прикрепление к поликлинике, справка Ф-6 (о наличии недвижимости).

В этом году также усилена работа по повышению уровня информационной безопасности и защиту данных пользователей от мошенников при работе с государственными онлайн-сервисами. Так, с октября 2025 г. на портале eGov.kz изменился порядок авторизации. Теперь после первого этапа авторизации с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) пользователю необходимо подтвердить свою личность с помощью SMS-кода от 1414. Изменения касаются портала eGov.kz, а также его компонентов (сервис eOtinish, портал «Открытое правительство»).

Вместе с тем, для удобства пользователей стал доступен вход по логину и паролю, когда пользователь вводит ИИН/БИН и пароль, а подтверждение личности выполняется с помощью ЭЦП (изменения касаются портала электронного правительства eGov.kz, а также на его компоненты: сервис eOtinish, платформа Smart Bridge, портал «Открытое правительство»).