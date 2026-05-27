Прием документов в первый класс начался в Астане

27 мая во всех организациях образования Астаны начался прием документов для зачисления детей в первый класс, передает Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

— Прием осуществляется как в офлайн, так и в онлайн-формате. Система онлайн-приема работает в штатном режиме. Вместе с тем сообщаем, что в связи с отдельными техническими сбоями на платформе проводятся необходимые работы, — сообщили в акимате Астаны.

Для поступления в 1-й класс нужно предоставить следующие документы:

заявление от родителя или законного представителя;

медицинскую справку по форме № 065/у;

паспорт здоровья ребёнка по форме № 052-2/у;

2 фотографии размером 3×4 см.

Отмечается, что прием документов завершится 31 августа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стартует новый порядок приема в первый класс.