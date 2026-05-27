KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Прием документов в первый класс начался в Астане

    27 мая во всех организациях образования Астаны начался прием документов для зачисления детей в первый класс, передает Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    л
    Фото: Минпросвещения РК

    — Прием осуществляется как в офлайн, так и в онлайн-формате. Система онлайн-приема работает в штатном режиме. Вместе с тем сообщаем, что в связи с отдельными техническими сбоями на платформе проводятся необходимые работы, — сообщили в акимате Астаны.

    Для поступления в 1-й класс нужно предоставить следующие документы:

    • заявление от родителя или законного представителя;
    • медицинскую справку по форме № 065/у;
    • паспорт здоровья ребёнка по форме № 052-2/у;
    • 2 фотографии размером 3×4 см.

    Отмечается, что прием документов завершится 31 августа.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане стартует новый порядок приема в первый класс.

    Образование Астана Первый класс школа
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор