Прием документов на образовательные гранты от акимата начался в Астане

Для участия в конкурсе поступающий подает заявление в приемную комиссию вуза, по следующим направлениям:

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева:

- Подготовка учителей физики;

- Психология.

Евразийский гуманитарный институт им. А. Кусаинова:

- Педагогика и психология;

- Дошкольное обучение и воспитание;

- Педагогика и методика начального обучения.

Международный университет Астана:

- Педагогика и психология;

- Дошкольное обучение и воспитание;

- Педагогика и методика начального обучения;

- Подготовка учителей математики;

- Подготовка учителей физики;

- Подготовка учителей информатики;

- Подготовка учителей русского языка и литературы;

- Психология.

Костанайский региональный университет им. А. Байтұрсынұлы:

- Педагогика и методика начального обучения;

- Подготовка учителей математики;

- Подготовка учителей физики.

Павлодарский педагогический университет им. Ә. Марғұлан

- Педагогика и методика начального обучения;

- Подготовка учителей математики.

КазНПУ имени Абая:

- Педагогика и психология;

- Дошкольное обучение и воспитание;

- Психология;

- Подготовка специальных:

- дефектолог;

- логопед;

- олигофренопедагог;

- тифлопедагог: сурдопедагог.

Подача документов на резидентуру с 18 по 20 августа.

Медицинский университет Астана (резидентура):

- Анестезиология и реаниматология взрослая, детская;

- Офтальмология взрослая, детская;

- Семейная медицина;

- Неонатология;

- Неотложная медицина взрослая, детская;

- Психиатрия взрослая, детская;

- Челюстно-лицевая хирургия (взрослая, детская);

- Патологическая анатомия.

Как сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, в 2025 году местные исполнительные органы выделили более 1 700 грантов на обучение по программам бакалавриата.