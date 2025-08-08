РУ
    13:00, 08 Август 2025 | GMT +5

    Прием документов на образовательные гранты от акимата начался в Астане

    С 7 по 11 августа в столице проходит прием документов в вузы на бакалавриат в рамках государственного образовательного заказа местных исполнительных органов, передает агентство Kazinform cо ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Студенты медики врачи студенттер медиктер дәрігер
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    Для участия в конкурсе поступающий подает заявление в приемную комиссию вуза, по следующим направлениям:

    Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева:
    - Подготовка учителей физики;
    - Психология.

    Евразийский гуманитарный институт им. А. Кусаинова:
    - Педагогика и психология;
    - Дошкольное обучение и воспитание;
    - Педагогика и методика начального обучения.

    Международный университет Астана:
    - Педагогика и психология;
    - Дошкольное обучение и воспитание;
    - Педагогика и методика начального обучения;
    - Подготовка учителей математики;
    - Подготовка учителей физики;
    - Подготовка учителей информатики;
    - Подготовка учителей русского языка и литературы;
    - Психология.

    Костанайский региональный университет им. А. Байтұрсынұлы:
    - Педагогика и методика начального обучения;
    - Подготовка учителей математики;
    - Подготовка учителей физики.

    Павлодарский педагогический университет им. Ә. Марғұлан
    - Педагогика и методика начального обучения;
    - Подготовка учителей математики.

    КазНПУ имени Абая:
    - Педагогика и психология;
    - Дошкольное обучение и воспитание;
    - Психология;
    - Подготовка специальных:
    - дефектолог;
    - логопед;
    - олигофренопедагог;
    - тифлопедагог: сурдопедагог.
    Подача документов на резидентуру с 18 по 20 августа.

    Медицинский университет Астана (резидентура):
    - Анестезиология и реаниматология взрослая, детская;
    - Офтальмология взрослая, детская;
    - Семейная медицина;
    - Неонатология;
    - Неотложная медицина взрослая, детская;
    - Психиатрия взрослая, детская;
    - Челюстно-лицевая хирургия (взрослая, детская);
    - Патологическая анатомия.

    Как сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, в 2025 году местные исполнительные органы выделили более 1 700 грантов на обучение по программам бакалавриата.

    Жанара Мухамедиярова
