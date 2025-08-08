Какие еще образовательные гранты могут получить абитуриенты в РК

- В жизни каждого человека бывают разные этапы. Иногда, чтобы добиться большого успеха, нужно с достоинством пройти через небольшие испытания. Если вы в этом году не получили государственный образовательный грант – это еще не повод терять надежду! Грант – это лишь одна из возможностей. А вот ваше стремление, жажда знаний и настойчивость – это настоящая движущая сила на пути к успеху. Тот, кто верит в свою цель, никогда не сойдет с выбранного пути, - отметил глава ведомства Саясат Нурбек на своей странице в Telegram.

Министр подчеркнул, что в этом году количество поданных заявлений на конкурс было на 9 тысяч больше, чем в прошлом году, поэтому уровень конкуренции оказался очень высоким. По его словам, ограничиваться только государственным грантом – неправильно. Существуют и другие доступные формы поддержки. Среди них:

Ректорские гранты университетов

– Специальные гранты, предоставляемые вузами активным, успешным и социально уязвимым абитуриентам. В 2025 году общее количество таких грантов превысило 2 000. Например, университет «Туран-Астана» предлагает 4-летние ректорские гранты для обладателей знака «Алтын белгі», набравших на основном ЕНТ более 100 баллов. Международный университет туризма и гостеприимства выделяет 680 целевых грантов.

Гранты от акиматов (местных исполнительных органов)

– Гранты, предоставляемые акиматами областей и городов с целью подготовки специалистов востребованных профессий, а также поддержки социально уязвимых слоев населения. К примеру, в 2025 году местные исполнительные органы выделили более 1 700 грантов на обучение по программам бакалавриата.

Целевые гранты от работодателей

– Эти гранты предоставляются на основе соглашения между работодателем и высшим учебным заведением и направлены на трудоустройство будущих специалистов.

Гранты от частных фондов и спонсоров

– Так, общественный фонд «Қазақстан халқына» предоставляет 500 грантов. Ассоциация «KAZENERGY» ежегодно проводит отбор кандидатов на оплату обучения за счет средств Северо-Каспийского и Карачаганакского проектов, поддерживая направления инженерии, IT, естественных наук, сельского хозяйства и сферы услуг. АО «НАК «Казатомпром» реализует образовательную программу Murager, в рамках которой предоставляет гранты молодежи из сельской местности на обучение по направлениям, связанным с уранодобычей, геологоразведкой, ядерно-топливным циклом, энергетикой, экологией и наукой.

Кроме того, некоторые абитуриенты могут отказаться от гранта, и тогда возможность предоставляется следующему по баллам кандидату. Также возможно начать обучение на платной основе и впоследствии перейти на грант по результатам академической успеваемости.

Миннауки и высшего образования призывает всех, кто не получил государственный грант, воспользоваться вышеуказанными возможностями.

Напомним, сегодня стали известны имена обладателей государственных образовательных грантов.