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    19:11, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Причины слабого напора воды на алматинском фонтане «Неделька» назвал архитектор

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы пожаловались на плохую работы фонтана «Неделька», который открылся недавно после реконструкции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель архитектурного бюро TAL Назерке Мундаханова в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций ответила, почему на фонтане очень слабый напор воды, а струи стали бить слабее.

    «На самом деле это временное явление, небольшая техническая заминка. Мы все знаем, что в связи с пандемией, какие-то элементы, допустим, насосы и прочие вещи в нашем городе, да в целом в стране, не имеются. На самом деле фонтан немножко «грустненький», но мы все исправим. Фонтан только запустился, если вы заметили, там идет вода немного ржавая. Фонтан не работал очень долгое время, а его техническую часть не реконструировали никогда с тех пор, как его построили. Наши инженеры-фонтанщики сейчас работают, чтобы все исправить», - ответила Назерке Мундаханова.

    Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о том, что заканчивается обновление скверов у НАТОБ им. Абая, включая фонтан «Неделька».


    Теги:
    Акимат Строительство Алматы Благоустройство
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