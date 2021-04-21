Причины плохого качества дорог назвал мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Шамиль Осин обратился с депутатским запросом на имя заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра касательно плохого качества дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема качества дорог уже давно стала темой обсуждения казахстанских автолюбителей. Известно, что ежегодно из государственного бюджета выделяются значительные суммы финансовых средств, направленные на ремонт и строительство автодорог. Говоря о качестве казахстанских дорог, дорожные эксперты страны отмечают, что местная дорожная сеть гораздо более изношена, имеет больше дефектов, нежели республиканские трассы. На то есть много разных причин. Во-первых, недостаточное финансирование на эксплуатацию дорог, во-вторых, гарантия от подрядчика на местном уровне почти в два раза короче. В-третьих, различен уровень оснащения подрядных организаций на крупных республиканских и небольших местных объектах», - сказал Шамиль Осин на пленарном заседании Мажилиса.

Он напомнил, что в апреле 2015 года Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым утверждена Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол», целью которой была обозначена интеграция макрорегионов страны путем выстраивания эффективной инфраструктуры.

«По итогам реализации данной госпрограммы за период с 2015 по 2020 годы построено и реконструировано, а также отремонтировано около 13 тысяч км автодорог республиканского и 15 тысяч км дорог местного значения. А с 2021 по 2025 годы на финансирование развития автомобильных дорог областного и районного значений будет направлено порядка 1 трлн тенге на паритетной основе из республиканского и местного бюджетов, за счет которых будет восстановлено более 20 тысяч км местных дорог. И есть надежда, что указанные проекты будут реализованы в намеченные сроки. Учитывая огромную территорию страны, низкую плотность населения, разобщённость центров промышленности, строительство транспортных магистралей является жизненно необходимым для Казахстана. Однако, решая глобальные вопросы, не стоит забывать и о рядовых гражданах, которые, проживая в городах и селах, вынуждены ежегодно сталкиваются с плохим качеством дорог. Протяженность местной сети автомобильных дорог составляет более 70 тысяч км, а из них асфальтированы всего 60%. Как говорится, есть, о чем задуматься и сделать соответствующие выводы», - подчеркнул депутат.

По его словам, когда данный депутатский запрос был на стадии подготовки, стало известно, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог.

«Отныне во всех регионах будет ужесточен контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства и ремонта транспортных магистралей. Президент намерен и впредь держать под личным контролем решение данной проблемы. Полагаем, что сегодня дорожники работают с теми материалами, которые не соответствуют требованиям новых стандартов, внедряемых в Казахстане по лекалам европейских норм. Нагрузка на дороги из-за увеличения количества транспорта выросла в разы, а качество битума, щебня и грунтов – основных материалов дорожной конструкции – остаются на уровне прошлого столетия. И это объективная причина быстрого разрушения дорожного полотна», - заключил мажилисмен.

Напомним, Президент РК подверг критике состояние республиканских и местных дорог в стране. По его словам, низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств. Глава государства поручил Правительству, акимам и правоохранительным органам принять системные меры по выправлению ситуации и отчитаться о них.

За ослабление контроля в этой сфере освобождены от должностей председатель комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития С. Бармаков, заместители акимов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей Т. Шакимов, И. Турков и Н. Калауов.



