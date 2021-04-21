Причины плохого качества дорог назвал мажилисмен
«Проблема качества дорог уже давно стала темой обсуждения казахстанских автолюбителей. Известно, что ежегодно из государственного бюджета выделяются значительные суммы финансовых средств, направленные на ремонт и строительство автодорог. Говоря о качестве казахстанских дорог, дорожные эксперты страны отмечают, что местная дорожная сеть гораздо более изношена, имеет больше дефектов, нежели республиканские трассы. На то есть много разных причин. Во-первых, недостаточное финансирование на эксплуатацию дорог, во-вторых, гарантия от подрядчика на местном уровне почти в два раза короче. В-третьих, различен уровень оснащения подрядных организаций на крупных республиканских и небольших местных объектах», - сказал Шамиль Осин на пленарном заседании Мажилиса.
Он напомнил, что в апреле 2015 года Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым утверждена Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол», целью которой была обозначена интеграция макрорегионов страны путем выстраивания эффективной инфраструктуры.
«По итогам реализации данной госпрограммы за период с 2015 по 2020 годы построено и реконструировано, а также отремонтировано около 13 тысяч км автодорог республиканского и 15 тысяч км дорог местного значения. А с 2021 по 2025 годы на финансирование развития автомобильных дорог областного и районного значений будет направлено порядка 1 трлн тенге на паритетной основе из республиканского и местного бюджетов, за счет которых будет восстановлено более 20 тысяч км местных дорог. И есть надежда, что указанные проекты будут реализованы в намеченные сроки. Учитывая огромную территорию страны, низкую плотность населения, разобщённость центров промышленности, строительство транспортных магистралей является жизненно необходимым для Казахстана. Однако, решая глобальные вопросы, не стоит забывать и о рядовых гражданах, которые, проживая в городах и селах, вынуждены ежегодно сталкиваются с плохим качеством дорог. Протяженность местной сети автомобильных дорог составляет более 70 тысяч км, а из них асфальтированы всего 60%. Как говорится, есть, о чем задуматься и сделать соответствующие выводы», - подчеркнул депутат.
По его словам, когда данный депутатский запрос был на стадии подготовки, стало известно, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять комплексные меры по улучшению состояния республиканских и местных дорог.
«Отныне во всех регионах будет ужесточен контроль за расходованием бюджетных средств, качеством строительства и ремонта транспортных магистралей. Президент намерен и впредь держать под личным контролем решение данной проблемы. Полагаем, что сегодня дорожники работают с теми материалами, которые не соответствуют требованиям новых стандартов, внедряемых в Казахстане по лекалам европейских норм. Нагрузка на дороги из-за увеличения количества транспорта выросла в разы, а качество битума, щебня и грунтов – основных материалов дорожной конструкции – остаются на уровне прошлого столетия. И это объективная причина быстрого разрушения дорожного полотна», - заключил мажилисмен.
Напомним, Президент РК подверг критике состояние республиканских и местных дорог в стране. По его словам, низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств. Глава государства поручил Правительству, акимам и правоохранительным органам принять системные меры по выправлению ситуации и отчитаться о них.
За ослабление контроля в этой сфере освобождены от должностей председатель комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития С. Бармаков, заместители акимов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей Т. Шакимов, И. Турков и Н. Калауов.