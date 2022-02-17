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Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев

17 Февраля 2022 20:43
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Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему состоялись попытки захвата власти в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дело в том, что заговорщики хотели повернуть вспять курс реформ. Они выступили против Президента, потому что преобразования могли затронуть их личные интересы», - сказал Глава Государства в интервью телеканалу Qazaqstan.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, основной целью реформ является построение справедливого общества, демонополизация, осуществление политической трансформации, ускорение экономического развития страны.

«Это в полной мере отвечает чаяниям наших граждан. Поэтому мы никуда не свернем с намеченного пути и продолжим реформы», - добавил Президент.


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#Президент Казахстана   #Общество   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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