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Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
17 Февраля 2022 20:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему состоялись попытки захвата власти в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Дело в том, что заговорщики хотели повернуть вспять курс реформ. Они выступили против Президента, потому что преобразования могли затронуть их личные интересы», - сказал Глава Государства в интервью телеканалу Qazaqstan.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, основной целью реформ является построение справедливого общества, демонополизация, осуществление политической трансформации, ускорение экономического развития страны.
«Это в полной мере отвечает чаяниям наших граждан. Поэтому мы никуда не свернем с намеченного пути и продолжим реформы», - добавил Президент.
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