Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему состоялись попытки захвата власти в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело в том, что заговорщики хотели повернуть вспять курс реформ. Они выступили против Президента, потому что преобразования могли затронуть их личные интересы», - сказал Глава Государства в интервью телеканалу Qazaqstan.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, основной целью реформ является построение справедливого общества, демонополизация, осуществление политической трансформации, ускорение экономического развития страны.

«Это в полной мере отвечает чаяниям наших граждан. Поэтому мы никуда не свернем с намеченного пути и продолжим реформы», - добавил Президент.