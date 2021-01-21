Причину роста цен на жилье в Казахстане объяснила эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В крупных городах Казахстана с каждым годом наблюдается рост цен на аренду и покупку жилья. Почему недвижимость дорожает и имеется ли на нее спрос, объяснила президент Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Лариса Степаненко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что спрос на аренду жилья и офисов упал из-за оттока арендаторов в связи с пандемией коронавируса.

«Сейчас все игроки рынка с определенной надеждой смотрят на этот год, но все зависит от эпидситуации в стране и в мире. При положительном развитии сценария, если будет «зеленая зона» в городах, то, я думаю, на рынке аренды будет расти спрос на офисные помещения», - сказала Лариса Степаненко.

Она предположила, что спрос на аренду жилой недвижимости будет расти, если студенты перейдут в оффлайн-режим обучения.

«Они составляют большую долю арендаторов на рынке жилой недвижимости. Основной причиной в этой ситуации является нехватка общежитий во многих вузах. Если студентам разрешат учиться традиционно, то будет массовый спрос и это, конечно же, скажется на ценах. В таком случае срабатывает правило ценообразования - рост спроса обеспечивает повышение стоимости на предмет спроса. Это оправданно. А если мы говорим о росте цен без повышения спроса, то это уже искусственное наращивание цен», - отметила она.

По ее словам, факторами для искусственного роста цены являются ожидания продавцов в связи с появлением банковских продуктов в поддержку рынка строительства и приобретения жилплощади казахстанцами.

«Когда в стране выходили программы доступного жилья, такие как «Нурлы жер», «Баспана хит», «Бақытты Отбасы» и другие, продавцы тут же реагировали на это корректировкой цены на свои квартиры, дома. То есть, повышали цены. У нас народ думает, если госпрограмма вышла, то все начнут закупать и начнется дефицит квартир, но дефицит не наступает. Если изучать все программы, которые выходят в свет, то нужно обращать внимание на то, какой бюджет будет закладывать Правительство на эту программу и какое количество людей сможет воспользоваться ею», - добавила она.

Эксперт считает, что предложений на рынке гораздо больше, чем возможное количество сделок с недвижимостью с привлечением госпрограмм, а значит, увеличение стоимости на свою недвижимость для продавцов обернется долгим сроком продажи.

«Я хочу обратиться к желающим продать свою недвижимость: нужно реально смотреть на вещи, сделать простые математические расчеты. Надо понимать, если вы хотите продать недвижимость, то с покупателями, которые приходят с деньгами, нужно договариваться», - посоветовала Л.Степаненко.

Лариса Степаненко заметила, что цены на недвижимость растут в крупных городах страны: Алматы и Нур-Султан, а также в Караганде. За последнее время цены повысились на 5-10%.

Кроме того, спикер предположила, что цены растут из-за программы по привлечению пенсионных накоплений для приобретения жилья, но, при этом заявила, что это не должно быть поводом для роста цен. Также она отметила, что цены на квартиры и дома дорожают из-за обесценивания тенге.

«Продавцы начинают корректировать стоимость с учетом роста курса доллара. Если он хочет получить за свое жилье 50 тысяч долларов, то цена, которая указана в тенге, подрастает. Это популярный фактор. Это манипуляция собственника по отношению курса доллара», - поделилась своим наблюдением спикер.

Президент Ассоциации также подчеркнула, что интерес у людей на частный сектор, дачи, земельные участки сохраняется. Покупатели начали активно мониторить и рассматривать предложения, имеющиеся на рынке. Одним из факторов такого спроса является опыт, приобретённый во время введения локдауна из-за пандемии.

Напомним, теперь казахстанцы могут получить техпаспорт на недвижимость онлайн.