Причину пожара в Алгабасе с девятью погибшими детьми озвучили в Правительстве

По его словам, следствие пришло к выводу, что трагедия носила бытовой характер.

— Это бытовое. По-моему, следствие уже завершено. Там были электроприборы. Первый месяц правительственная комиссия собиралась несколько раз — смотрели. Сразу после экспертизы было понятно, что это бытовой случай, — сообщил Бозумбаев на брифинге в Правительстве.

После трагедии дело расследовали по статье 292 части 3 Уголовного кодекса РК — «Нарушение требований пожарной безопасности».

Сразу после пожара вице-премьер заявлял, что предварительно криминальный характер в происшествии не усматривается.

Напомним, пожар в двухэтажном частном доме в Алгабасе произошел 18 ноября. Спасатели эвакуировали троих человек без сознания. При разборе завалов обнаружили тела 12 погибших, девять из которых — дети.