    Причину пожара в Алгабасе с девятью погибшими детьми озвучили в Правительстве

    Вице-премьер Канат Бозумбаев назвал предварительную причину пожара в селе Алгабас, унесшего жизни 12 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, следствие пришло к выводу, что трагедия носила бытовой характер.

    — Это бытовое. По-моему, следствие уже завершено. Там были электроприборы. Первый месяц правительственная комиссия собиралась несколько раз — смотрели. Сразу после экспертизы было понятно, что это бытовой случай, — сообщил Бозумбаев на брифинге в Правительстве.

    После трагедии дело расследовали по статье 292 части 3 Уголовного кодекса РК — «Нарушение требований пожарной безопасности».

    Сразу после пожара вице-премьер заявлял, что предварительно криминальный характер в происшествии не усматривается.

    Напомним, пожар в двухэтажном частном доме в Алгабасе произошел 18 ноября. Спасатели эвакуировали троих человек без сознания. При разборе завалов обнаружили тела 12 погибших, девять из которых — дети.

    Адия Абубакир
