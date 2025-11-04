РУ
    09:52, 04 Ноябрь 2025

    Причину массового отравления в кафе Аркалыка назвали специалисты

    Праздничное мероприятие в местном кафе обернулось вспышкой кишечной инфекции: 86 человек заболели, большинство были госпитализированы. У двух сотрудников была выявлена сальмонелла, кафе закрыто, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Массовое отравление в кафе
    Фото: freepik.com

    В Аркалыке завершили эпидемиологическое расследование по факту массового заболевания острыми кишечными инфекциями. Напомним, с 20 по 23 октября в инфекционные отделения больниц Аркалыка, Жангельдинского района и Костаная обратились 86 человек с симптомами кишечного расстройства.

    Большинство пострадавших связывали заболевание с употреблением пищи в местном кафе, где накануне проходило праздничное мероприятие. Из общего числа заболевших 16 человек не присутствовали на торжестве, однако ели принесённые из заведения блюда.

    – 83 человека были госпитализированы, 82 из них уже выписаны с выздоровлением. Один пациент остаётся под наблюдением врачей. У заболевших лабораторно подтвержден диагноз «сальмонеллез» — выделена бактерия Salmonella enteritidis, – заявили на брифинге в департаменте санэпидконтроля Костанайской области.

    В ходе эпидрасследования специалисты обследовали кафе и выявили серьезные нарушения санитарных норм. Главным государственным санитарным врачом вынесено постановление о приостановлении деятельности заведения и временном отстранении сотрудников.

    – Также были проведены исследования пищевых продуктов и питьевой воды — там возбудителя не обнаружили. Взяли 40 смывов с объектов окружающей среды — в семи из них выявлена кишечная палочка, что свидетельствует о неудовлетворительном санитарном состоянии. Кроме того, обследованы сотрудники кафе — у двоих выявлена Salmonella enteritidis, идентичная возбудителю у пациентов, – прозвучало в заявлении. 

    По словам эпидемиологов, именно сотрудники, являвшиеся бессимптомными носителями инфекции, могли стать источником заражения.

    На данный момент заведение остается закрытым до устранения всех выявленных нарушений. Материалы переданы в правоохранительные органы. Окончательные меры в отношении владельцев кафе будут приняты после завершения расследования. В случае выявления состава преступления дело будет рассмотрено в уголовно-правовом порядке, в противном случае — владельцам грозит административная ответственность.

    Проверки других заведений общепита в Аркалыке пока не проводятся — санитарные службы сосредоточились на данном очаге заболевания.

    Ранее массовое отравление произошло в Акмолинской области: семь человек отравились на тое.

    Позже, предполагаемой причиной назвали кумыс.

    Дарья Аверченко
