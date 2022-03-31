Причину гибели лошадей выясняют в Атырауской области
По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Амангельды Саламата, для выяснения причин падежа скота 25 марта ветеринары взяли пробы, направив их в Национальный ветеринарный референтный центр. Поскольку специалисты заметили у погибших и болеющих лошадей признаки, схожие с признаками паразитарной болезни, сданы пробы и в областную ветеринарную лабораторию для выявления заболевания.
«Сейчас ветеринары на местах проводят работу по симптоматическому лечению лошадей граждан, которые сообщили о болезни скота. Также акиматом области приглашены в регион специалисты Казахского ветеринарного научно-исследовательского института и научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. С 31 марта по 2 апреля они возьмут пробы павших и болеющих животных в Исатайском и Курмангазинском районах и проведут исследовательскую работу», - рассказал Амангельды Саламат.