Причину гибели лошадей выясняют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в Исатайском и Курмангазинском районах гибнут лошади. Во многих хозяйствах с начала года пало от 5 до 10 животных, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Амангельды Саламата, для выяснения причин падежа скота 25 марта ветеринары взяли пробы, направив их в Национальный ветеринарный референтный центр. Поскольку специалисты заметили у погибших и болеющих лошадей признаки, схожие с признаками паразитарной болезни, сданы пробы и в областную ветеринарную лабораторию для выявления заболевания.

«Сейчас ветеринары на местах проводят работу по симптоматическому лечению лошадей граждан, которые сообщили о болезни скота. Также акиматом области приглашены в регион специалисты Казахского ветеринарного научно-исследовательского института и научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. С 31 марта по 2 апреля они возьмут пробы павших и болеющих животных в Исатайском и Курмангазинском районах и проведут исследовательскую работу», - рассказал Амангельды Саламат.