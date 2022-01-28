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Причиной масштабных лесных пожаров в Калифорнии стало сжигание свай в одном из домовладений

28 Января 2022 01:12
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Причиной масштабных лесных пожаров в Калифорнии стало сжигание свай в одном из домовладений

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Причинами лесных пожаров в штате Калифорния, перекинувшихся на обширную территорию штата, стали угли, оставшиеся от поджога свай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

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Об этом заявили власти штата во вторник. Следствие установило, что пожар был вызван ветром, сдувающим угли от операции по сжиганию свай в одном из домохозяйств штата.

Начавшись на прошлой неделе в каньоне недалеко от поселка Биг-Сур, лесной пожар быстро распространился по территориям штатов Колорадо и Калифорния, подгоняемый ветром, дувшим со скоростью 50 миль в час (около 80 км в час) в направлении тихоокеанского побережья.

Власти штата были вынуждены перекрыть часть крупной автомагистрали California-1 на тихоокеанском побережье в обоих направлениях, а местных жителей призвали эвакуироваться после того, как огонь подошел вплотную к поселку Биг-Сур.

По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии (CalFire), пожар распространился на площади не менее 6 квадратных километров.

Между тем переменчивый ветер и повышенная влажность помогли пожарным справиться с огнем. Во вторник представители властей штата сообщили, что пожар локализован на 50%.

Департамент здравоохранения округа Монтерей в начале этой недели предупредил местных жителей о необходимости кипятить воду из-за возможного повреждения системной инфраструктуры в Калифорнии.

В Калифорнии уже давно наблюдается активный сезон лесных пожаров, но в последние годы, вызванный, по крайней мере частично, изменением климата, он стал более продолжительным и более суровым, передает Reuters.

Ранее, в сентябре, президент США Джо Байден оценил ущерб от последствий природных катаклизмов в 2021 году в США более чем в $100 млрд.

Американский лидер рассказал, что он своими глазами увидел последствия лесного пожара «Калдор» в Калифорнии. Он также посетил Луизиану, Нью-Йорк и Нью-Джерси, где оценил ущерб от урагана «Ида».

По мнению Байдена, природные катаклизмы будут происходить всё чаще. При этом он подчеркнул, что изменение климата вызывано деятельностью человека.

Сами американцы назвали пожар Колорадским в честь отправной точки в каньоне Пало-Колорадо.

На прошлой неделе в социальных сетях распространились фотографии моста Биксби, известного своим присутствием в ряде телешоу и кинофильмов.




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#Происшествия   #США   #Пожар  
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Автор:

Арсен Утешев

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