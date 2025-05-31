Прибыль «Казатомпрома» снизилась до 121 млрд тенге
Чистая прибыль крупнейшего уранового производителя Казахстана за три месяца составила 121,07 млрд тенге, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года, передает агентство Kazinform.
По данным финансовой отчетности «Казатомпрома», чистая прибыль компании за первый квартал 2025 года сократилась до 121,07 млрд тенге против 148,94 млрд тенге годом ранее. Выручка за три месяца снизилась с 195,29 до 157,69 млрд тенге.
Также опубликованы прогнозные показатели «Казатомпрома» на 2025 год. По итогам первого квартала Казахстан увеличил добычу урана на 11 % в годовом выражении — до 5 633 тонн. В течение 2025 года страна планирует произвести от 25 000 до 26 500 тонн урана.
Согласно консолидированной отчетности за 2024 год, выручка «Казатомпрома» выросла на 26% и достигла 1,8 трлн тенге. При этом чистая прибыль компании увеличилась на 95%, составив 1,3 трлн тенге.
Ранее сообщалось, что акции «Казатомпрома» продемонстрировали снижение по итогам первого квартала на фоне внешнеполитического давления.