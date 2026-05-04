    При строительстве скотомогильников в Казахстане будут учитывать расположение подземных вод

    В Казахстане планируют уточнить ветеринарно-санитарные правила, предусмотрев учет расположения подземных вод при строительстве скотомогильников и биотермических ям, передает агентство Kazinform.

    Фото: управление ветеринарии Костанайской области

    Министерство сельского хозяйства подготовило проект изменений в ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила, утвержденные приказом от 29 июня 2015 года.

    Согласно предлагаемым изменениям, при строительстве скотомогильников (биотермических ям) будет учитываться расположение подземных вод, а также вводятся соответствующие требования к их размещению.

    Документ находится на публичном обсуждении до 13 мая.

    Ранее сообщалось, почему Казахстан не может построить современные скотомогильники.

    Дамира Кеңесбай
    Автор