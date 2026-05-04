При строительстве скотомогильников в Казахстане будут учитывать расположение подземных вод

В Казахстане планируют уточнить ветеринарно-санитарные правила, предусмотрев учет расположения подземных вод при строительстве скотомогильников и биотермических ям, передает агентство Kazinform.

Министерство сельского хозяйства подготовило проект изменений в ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила, утвержденные приказом от 29 июня 2015 года.

Согласно предлагаемым изменениям, при строительстве скотомогильников (биотермических ям) будет учитываться расположение подземных вод, а также вводятся соответствующие требования к их размещению.

Документ находится на публичном обсуждении до 13 мая.

