Иностранец организовал тайник в грузовике для нелегальной миграции в Казахстан

Гражданин Узбекистана организовал незаконную перевозку соотечественников через России на территорию Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте полиции Павлодарской области рассказали, незаконный канал миграции ликвидировали в результате спецоперации сотрудники криминальной полиции. Установлено, что гражданин Узбекистана наладил схему перевозки иностранцев через Россию в Казахстан. Для реализации своего замысла мужчина оборудовал в большегрузе MAN тайник, специально предназначенный для перевозки людей.

— Автотранспорт изъят и отправлен на специализированную стоянку. В отношении организатора проводится расследование. Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции, путем предоставления транспорта и оказания сопутствующих услуг, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Отмечается, что проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным фактам.

