При строительстве автодорог в РК будут отдавать предпочтение местным компаниям

Такие нормы содержаться в новом законе о госзакупках.

— В проекте закона предусмотрено, что поставщик при подаче заявки не может снижать цену. Если говорить про строительство дорог — 3%, то есть от суммы закупки на 3% он не должен снижать, — сказал Даурен Кенбеил, отвечая на вопрос в кулуарах Мажилиса.

Он также отметил, что будет осуществляться поддержка местным компаниям.

— Мы установили требования по наличию трудовых и материальных ресурсов в месте выполнения работы. То есть, если строительство дорог осуществляется в Акмолинской области, условно, то заказчик имеет право в конкурсную документацию установить требование, чтобы у поставщика в Акмолинской области была соответствующая база, были материальные трудовые ресурсы и следующее, что мы установили, это одни балл для местных компаний, опять-таки тоже большая поддержка. Если компания зарегистрирована в определенной местности больше одного года, то она получает безусловную скидку в районе одного балла. В том числе мы установили, что максимальный объем передачи в субподряд, если в действующем законодательстве 50%, теперь будет не более 30%, — пояснил Даурен Кенбеил.