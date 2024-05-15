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    12:09, 15 Май 2024 | GMT +6

    При строительстве автодорог в РК будут отдавать предпочтение местным компаниям

    дороги
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Теперь передавать на субподряд можно будет только 30% работ при строительстве автодорог. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Такие нормы содержаться в новом законе о госзакупках. 

    — В проекте закона предусмотрено, что поставщик при подаче заявки не может снижать цену. Если говорить про строительство дорог — 3%, то есть от суммы закупки на 3% он не должен снижать, — сказал Даурен Кенбеил, отвечая на вопрос в кулуарах Мажилиса. 

    Он также отметил, что будет осуществляться поддержка местным компаниям.

    — Мы установили требования по наличию трудовых и материальных ресурсов в месте выполнения работы. То есть, если строительство дорог осуществляется в Акмолинской области, условно, то заказчик имеет право в конкурсную документацию установить требование, чтобы у поставщика в Акмолинской области была соответствующая база, были материальные трудовые ресурсы и следующее, что мы установили, это одни балл для местных компаний, опять-таки тоже большая поддержка. Если компания зарегистрирована в определенной местности больше одного года, то она получает безусловную скидку в районе одного балла. В том числе мы установили, что максимальный объем передачи в субподряд, если в действующем законодательстве 50%, теперь будет не более 30%, — пояснил Даурен Кенбеил. 

    Ранее сообщалось, что Мажилис РК принял во втором чтении Закон «О государственных закупках».

    Теги:
    Дороги Госзакупки Регионы Казахстана Регионы Казахстанское содержание Строительство Мажилис Ремонт дорог
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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