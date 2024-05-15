Мажилис РК принял закон о госзакупках

Мажилис РК принял во втором чтении Закон «О государственных закупках», передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» разработан в целях реализации пункта 43 Плана действий по реализации Предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда», утвержденного Указом Президента от 26 ноября 2022 года.

Как отмечено в заключении комитета по экономической реформе и региональному развитию, законопроект направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, упрощение и дальнейшую автоматизацию процедур государственных закупок, создание единой платформы закупок.

Законопроектом предусматривается: - введение понятия и регламентация норм по «общественному мониторингу государственных закупок»; - внедрение института устойчивых государственных закупок, основанных на приобретении товаров, работ, услуг с учетом социальных, экономических и экологических аспектов; - внедрение рейтинга потенциальных поставщиков; - регламентация способов осуществления государственных закупок, основных принципов государственных закупок и квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику.

Законопроект одобрен в первом чтении 3 апреля 2024 года.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки по реализации поручений Главы государства и предлагается: - внедрение EPC-контрактов. Это комплексные работы строительства «под ключ» по строительству объекта и введению его в эксплуатацию; - поддержка отечественных производителей посредством офтейк-контрактов в госзакупках; - усиление ответственности поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ (взыскание неустойки с поставщика, включение поставщика в реестр недобросовестных участников государственных закупок).

Также внесены поправки, направленные на:

- снижение предельных объемов работ, передаваемых на субподряды (с 50% до 30%), а также запрещение привлечения незаявленных в конкурсе субподрядчиков;

- уточнение порядка обжалования итогов государственных закупок.

Для оперативности и повышения самостоятельности сельских акиматов предлагается увеличить пороговое значение закупок способом из одного источника (с 3000 до 4000 месячных расчетных показателей).

Кроме того, внесены поправки, уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта, а также по приведению в соответствие с требованиями юридической техники.