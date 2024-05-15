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    11:06, 15 Май 2024 | GMT +6

    Мажилис РК принял закон о госзакупках

    госзакупки
    Фото: freepik.com

    Мажилис РК принял во втором чтении Закон «О государственных закупках», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Проект Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» разработан в целях реализации пункта 43 Плана действий по реализации Предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда», утвержденного Указом Президента от 26 ноября 2022 года.

    Как отмечено в заключении комитета по экономической реформе и региональному развитию, законопроект направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, упрощение и дальнейшую автоматизацию процедур государственных закупок, создание единой платформы закупок.

    Законопроектом предусматривается:

    - введение понятия и регламентация норм по «общественному мониторингу государственных закупок»;

    - внедрение института устойчивых государственных закупок, основанных на приобретении товаров, работ, услуг с учетом социальных, экономических и экологических аспектов;

    - внедрение рейтинга потенциальных поставщиков;

    - регламентация способов осуществления государственных закупок, основных принципов государственных закупок и квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику.

    Законопроект одобрен в первом чтении 3 апреля 2024 года.

    В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки по реализации поручений Главы государства и предлагается:

    - внедрение EPC-контрактов. Это комплексные работы строительства «под ключ» по строительству объекта и введению его в эксплуатацию;

    - поддержка отечественных производителей посредством офтейк-контрактов в госзакупках;

    - усиление ответственности поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ (взыскание неустойки с поставщика, включение поставщика в реестр недобросовестных участников государственных закупок).

    Также внесены поправки, направленные на:

    - снижение предельных объемов работ, передаваемых на субподряды (с 50% до 30%), а также запрещение привлечения незаявленных в конкурсе субподрядчиков;

    - уточнение порядка обжалования итогов государственных закупок.

    Для оперативности и повышения самостоятельности сельских акиматов предлагается увеличить пороговое значение закупок способом из одного источника (с 3000 до 4000 месячных расчетных показателей).

    Кроме того, внесены поправки, уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта, а также по приведению в соответствие с требованиями юридической техники.

    Теги:
    Госзакупки Закон и право Парламент Законопроекты Экономика Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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