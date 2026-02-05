При раннем выявлении рак излечим в 95-100% случаев — онколог

— Злокачественные новообразования поддаются профилактике. Если заболевание выявляется на первой или второй стадии, вероятность полного выздоровления пациента достигает 95-100 процентов. В современной медицине не существует понятия «неизлечимое заболевание». Главное — своевременно проходить обследования, — отметил Нурбол Елемесов в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly.

По словам врача, в Казахстане диагностика и лечение онкологических заболеваний осуществляются бесплатно для всех граждан, независимо от их статуса в системе обязательного социального медицинского страхования. В настоящее время в стране проводятся следующие основные виды скрининговых обследований.

Так, для раннего выявления рака молочной железы женщины в возрасте от 40 до 70 лет должны проходить маммографию один раз в два года.

Для профилактики и ранней диагностики рака шейки матки женщинам в возрасте от 30 до 70 лет проводится ПАП-тест (цитологический мазок).

Скрининг на рак кишечника осуществляется с помощью гемокульт-теста, позволяющего выявить наличие скрытой крови в кале. При необходимости пациенты направляются на дальнейшее обследование — колоноскопию.

Как подчеркнул специалист, злокачественные опухоли внутренних органов, в том числе желудка и поджелудочной железы, чаще всего выявляются на поздних стадиях. Основной причиной этого, по его словам, является беспечное отношение людей к собственному здоровью и распространенная установка: «если ничего не беспокоит, значит, к врачу идти не нужно».

кадр из видео

— В моей практике нередко встречаются пациенты, которые признаются, что не обследовали желудок на протяжении 35 лет. При этом опухоль может развиваться стремительно — всего за несколько месяцев — и привести к серьезным нарушениям работы пищеварительной системы. Поэтому, не дожидаясь появления болей, необходимо ежегодно проходить профилактические обследования, такие как флюорография и ультразвуковое исследование. Это личная ответственность каждого человека за свое здоровье, — подчеркнул врач.

В настоящее время в Национальном научном онкологическом центре наряду с химиотерапией применяются таргетная и иммунная терапия, а также хирургическое и лучевое лечение. Кроме того, в практику внедрен уникальный для стран Центральной Азии метод — протонная терапия.

Отдельно доктор отметил, что среди мужчин наиболее часто диагностируется рак легких. По его словам, на развитие данного заболевания напрямую влияют курение и высокие психоэмоциональные нагрузки.

Следует отметить, что по итогам 2025 года в Казахстане было зарегистрировано более 43 000 новых случаев онкологических заболеваний. В настоящее время в стране проживает свыше 246 000 человек, страдающих данной патологией. Увеличение числа пациентов на 6,6 процента свидетельствует об улучшении качества диагностики и расширении охвата скрининговых программ.

Ранее сообщалось, что в Алматы за медицинской помощью в сфере онкологии обращаются граждане Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и России.