    19:37, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    При раннем выявлении рак излечим в 95-100% случаев — онколог

    Ежегодно 4 февраля во всем мире отмечается Всемирный день борьбы против рака. В этой связи заведующий отделением Национального научного онкологического центра Нурбол Елемесов рассказал об онкологической ситуации в Казахстане, а также о значении профилактических скрининговых обследований, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бірқатар онкологиялық препараттың құны 40%-дан астам төмендеді
    Фото: Минздрав РК

    — Злокачественные новообразования поддаются профилактике. Если заболевание выявляется на первой или второй стадии, вероятность полного выздоровления пациента достигает 95-100 процентов. В современной медицине не существует понятия «неизлечимое заболевание». Главное — своевременно проходить обследования, — отметил Нурбол Елемесов в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly.

    По словам врача, в Казахстане диагностика и лечение онкологических заболеваний осуществляются бесплатно для всех граждан, независимо от их статуса в системе обязательного социального медицинского страхования. В настоящее время в стране проводятся следующие основные виды скрининговых обследований.

    Так, для раннего выявления рака молочной железы женщины в возрасте от 40 до 70 лет должны проходить маммографию один раз в два года.

    Для профилактики и ранней диагностики рака шейки матки женщинам в возрасте от 30 до 70 лет проводится ПАП-тест (цитологический мазок).

    Скрининг на рак кишечника осуществляется с помощью гемокульт-теста, позволяющего выявить наличие скрытой крови в кале. При необходимости пациенты направляются на дальнейшее обследование — колоноскопию.

    Как подчеркнул специалист, злокачественные опухоли внутренних органов, в том числе желудка и поджелудочной железы, чаще всего выявляются на поздних стадиях. Основной причиной этого, по его словам, является беспечное отношение людей к собственному здоровью и распространенная установка: «если ничего не беспокоит, значит, к врачу идти не нужно».

    Онколог маман қатерлі ісіктің алдын алу жолдарын атады
    кадр из видео

    — В моей практике нередко встречаются пациенты, которые признаются, что не обследовали желудок на протяжении 35 лет. При этом опухоль может развиваться стремительно — всего за несколько месяцев — и привести к серьезным нарушениям работы пищеварительной системы. Поэтому, не дожидаясь появления болей, необходимо ежегодно проходить профилактические обследования, такие как флюорография и ультразвуковое исследование. Это личная ответственность каждого человека за свое здоровье, — подчеркнул врач.

    В настоящее время в Национальном научном онкологическом центре наряду с химиотерапией применяются таргетная и иммунная терапия, а также хирургическое и лучевое лечение. Кроме того, в практику внедрен уникальный для стран Центральной Азии метод — протонная терапия.

    Отдельно доктор отметил, что среди мужчин наиболее часто диагностируется рак легких. По его словам, на развитие данного заболевания напрямую влияют курение и высокие психоэмоциональные нагрузки.

    Следует отметить, что по итогам 2025 года в Казахстане было зарегистрировано более 43 000 новых случаев онкологических заболеваний. В настоящее время в стране проживает свыше 246 000 человек, страдающих данной патологией. Увеличение числа пациентов на 6,6 процента свидетельствует об улучшении качества диагностики и расширении охвата скрининговых программ.

    Ранее сообщалось, что в Алматы за медицинской помощью в сфере онкологии обращаются граждане Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и России. 

