800 млн тенге сэкономлено при сельхозпереписи в 2025 году

— В 2025 году на проведение Национальной сельскохозяйственной переписи было выделено 3,7 миллиарда тенге. Из них освоено 2,9 миллиарда тенге, или 78%. Экономия бюджетных средств была обеспечена благодаря сельскохозяйственным производителям, которые активно участвовали в самостоятельном прохождении опроса на специально разработанной платформе sanaq.gov.kz, и личным подсобным хозяйствам. Это дало возможность уменьшить привлечение интервьюеров на этапе основного исследования, то есть за счет респондентов, которые прошли самостоятельное заполнение онлайн в период 1–31 августа, — говорится в ответе ведомства.

По данным Агентства, в онлайн-опросе приняли участие 91,3% сельскохозяйственных формирований, 19,3% личных подсобных хозяйства. Остальные респонденты были охвачены офлайн-опросом.

— В общем объеме освоенных средств оплата труда привлеченных людей составляет 57%. По итогам проведения сельскохозяйственной переписи интервьюерам, участвовавшим в переписи, премии не выплачивались. Неосвоенные деньги в установленном порядке возвращены в республиканский бюджет, — сообщили специалисты Бюро национальной статистики.

Напомним, Национальная сельскохозяйственная перепись завершилась в Казахстане в конце октября прошлого года. Крупнейшее статистическое мероприятие охватило около 1,6 млн домохозяйств и 300 тыс. сельскохозяйственных формирований по всей стране.