При пожаре в баре в Бангкоке погибли 27 человек

Пожар произошел в ночь на 13 июля в одном из баров на севере столицы Таиланда. На видео, опубликованном пожарными, видно, как из входной двери паба вырывается пламя и пытаются спастись люди, передает агентство Kazinform со ссылкой на Deutsche Welle.

В Бангкоке вспыхнул пожар в баре, унесший жизни по меньшей мере 27 человек. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил журналистам на месте инцидента гибель 27 человек.

По его словам, нескольких пострадавших госпитализировали, власти расследуют причину возгорания. Как отмечается, выступавший в заведении музыкант рассказал политику, что видел дым из электрощитка у сцены, после чего раздался взрыв.

Фото: AP Photo / Sakchai Lalit

Точная причина возгорания будет установлена после необходимых процедур. По официальным данным, пожарным понадобилось не менее получаса, чтобы взять пламя под контроль.

Ранее в Таиланде уже происходили подобные трагедии: в 2022 году при пожаре в музыкальном пабе на востоке страны погибли 14 человек. В 2009 году в новогоднюю ночь в ночном клубе Santika в Бангкоке погибли 66 человек и более 200 получили ранения — возгорание возникло из-за фейерверка внутри помещения.

Также ранее сообщалось, что 15 человек погибли при крушении туристической лодки во Вьетнаме. У берегов острова Фукуок перевернулась туристическая лодка с 36 людьми на борту, не смогли выжить 15 пассажиров.