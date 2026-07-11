KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    15 человек погибли при крушении туристической лодки во Вьетнаме

    У берегов острова Фукуок во Вьетнаме перевернулась туристическая лодка с 36 людьми на борту, в результате чего погибли 15 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС

    скорая помощь
    Фото: pixabay.com

    Об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.

    По информации издания, на борту судна находились 32 индийских туриста и 4 члена команды. Инцидент произошел вскоре после выхода лодки из порта. По неустановленной причине судно перевернулось.

    21 человек был спасен, 15 погибли (2 женщины и 13 мужчин). Чрезвычайные службы устанавливают причины аварии.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 4 118 человек.

    Вьетнам Местные органы власти ТАСС Происшествия Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор