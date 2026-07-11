15 человек погибли при крушении туристической лодки во Вьетнаме

У берегов острова Фукуок во Вьетнаме перевернулась туристическая лодка с 36 людьми на борту, в результате чего погибли 15 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщил местный новостной портал VnExpress.

По информации издания, на борту судна находились 32 индийских туриста и 4 члена команды. Инцидент произошел вскоре после выхода лодки из порта. По неустановленной причине судно перевернулось.

21 человек был спасен, 15 погибли (2 женщины и 13 мужчин). Чрезвычайные службы устанавливают причины аварии.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 4 118 человек.