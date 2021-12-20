При каких условиях разрешается строительство домов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алмасхан Ахмеджанов рассказал о значимости правил новой застройки города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим , в этом году в Алматы приняты новые Правила застройки.

«Мы с июня разрешение на «уплотняющую» застройку вообще не даем, то есть на строительство многоквартирных жилых домов. Месяц назад мы дозированно начали выдавать разрешение при условии, если застройщик принимает условие правил, подписывает соответствующий меморандум о строительстве объекта социальной инфраструктуры. В этом меморандуме четко прописано, что застройщик вводит объект многоквартирного жилого комплекса при условии одновременного ввода объекта образования, здравоохранения и детского сада. Без строительства школы, социальной инфраструктуры в шаговой доступности, объекты приниматься в эксплуатацию не будут», - сказал спикер.

Он также уточнил, что количество заявок в связи с новыми правилами не сократилось, но увеличилось количество отказов – на 90%.

«Если они (застройщики – прим. автора) не согласны с правилами, усугубляет ситуацию на этой территории, то нет смысла. Правила формирования архитектурного облика не просто местный документ, это юридический документ, который зарегистрирован в юстиции РК и является обязательным к исполнению на территории города всеми субъектами архитектурно-градостроительной деятельности», - добавил он.

Кроме того, спикер ответил, не приведут ли данные правила к удорожанию квартир.

«Резких скачков цен вообще не должно быть. Цена состоит, в первую очередь, из земли. Если нам нужно много построек, то мы должны столько-то земель выкупить. Далее девелопер начинает выкупать. То есть, возрастает спрос на землю. Когда мы говорим, приостанавливаем, то спрос на землю уже упадет. «Нет худа без добра», - заявил глава управления.